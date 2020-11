Jankto o častých testech: Probudíte se, nemáte náladu a strkají vám špejli do nosu

A na co jste přišli?

Udělali jsme hodně chyb. Ale to jsou přesně ty zápasy, z kterých se můžeme poučit a posunout se dál. Byla to skvělá zkušenost a hodně jsme si z toho vzali.

Co konkrétně?

Byly situace, kdy jsme se neodvážili jít jeden na jednoho a radši dali míč dozadu. Chce to větší drzost, sebevědomí, hlavně směrem dopředu.

Vám poločas vyšel, daří se vám i za Sampdorii Janov v italské lize. Jaké období z vašeho pohledu prožíváte?

Hlavně jsem rád, že jsem zdravý. Měl jsem něco s tříslem, vypadalo to na tři týdny, ale za deset dnů jsem byl zpátky. A začalo se mi dařit, snad to bude pokračovat.

Chyběl jste v říjnových mezistátních utkáních na Kypru, v Izraeli a ve Skotsku. Těšil jste se na listopadový sraz o to víc?

Jo, hodně. Máme tady dobrou atmosféru, úžasnou partu. Jen škoda těch omezení. Taky nám pořád někdo vypadává, což je nepříjemné. Ale nedá se nic dělat, taková je doba.

Jak ta opatření snášíte? Izolace na pokojích, nebo čekání na výsledky testů. Nikdy nevíte, kdo vám zrovna vypadne.

Tyhle problémy mají všechna mužstva. Je pravda, že my je řešíme každý sraz. A už jsme si zvykli. Jsme rádi, že můžeme hrát a zápasy se nemusí rušit.

Jak zvládáte to časté testování?

Není to příjemný. Jsou období, kdy chodíme na testy každé ráno. Po probuzení zrovna nemáte náladu a strkají vám špejli do nosu. Ale prostě to podstoupit musíte. Hlavně, že můžeme hrát.

Ve čtvrtek se hrála finále dodatečné kvalifikace o postup na Euro. Postoupilo také Skotsko, které se stalo vedle Anglie a Chorvatska vaším soupeřem v základní skupině mistrovství Evropy. Co jste tomu se spoluhráči říkali?

Sledovali jsme to, ale bylo už pozdě večer a ještě jsme to probrat nestihli. Jinak jsem spíš věřil Srbům, kteří mají individuálně velmi dobré hráče, takže mě to překvapilo. Aspoň se Skotům můžeme pomstít za ty letošní porážky v Lize národů. Já sice ani jeden zápas nehrál, ale snad to napotřetí vyjde a na Euru vyhrajeme. Jo a gratulace Slovákům k postupu.

Podle trenéra Šilhavého byla příčinou říjnové porážky ve Skotsku i vaše absence.

Nevím, jestli by to se mnou bylo jiné. Spíš si to nemyslím... Vždycky dělám všechno pro to, abych pomohl reprezentaci k vítězství. Každopádně jako mužstvo, jako tým jsme šli hodně nahoru. A teď jde o to, abychom to ukázali na hřišti v nejbližších zápasech a pak hlavně příští rok na Euru.

V neděli hrajete v Plzni proti Izraeli a ve středu se Slovenskem.

A musíme dvakrát vyhrát, abychom v Lize národů měli šanci na postup. Uvidíme, jak dopadnou zápasy Skotska, které neovlivníme.

Izrael i Slovensko jste venku porazili a jste favoritem i v domácích zápasech. Cítíte to tak?

Hodně lidí si možná řekne, že Izrael je slabý soupeř, ale já bych to tak neviděl. Je hodně nepříjemný. Ti jejich hráči jsou šikovní s míčem, nebezpeční ve hře dopředu, ale zase mají mezery v obraně. Je jen na nás, jak toho využijeme.

A Slovensko?

Nám se proti nim daří. Uvidí se, v jakém stavu přijedou. Asi teď budou slavit, budou unavení, což nám může pomoct.

Zápasy v lize i v reprezentaci se musí hrát bez diváků. Dá se na to zvyknout?

Už takhle hrajeme od června, od minulé sezony, takže jsme si tak nějak zvykli. Ale taky doufám, že tahle situace brzy skončí, vždyť fotbal se hraje pro lidi. Co se týče mě, tak já si bez lidí v úvodu zápasu víc věřím. Když máte plný stadion a něco zkazíte, tak je nepříjemné slyšet, že na vás tisíce diváků křičí, smějí se nebo bučí. Ale kdybych si měl vybrat, tak samozřejmě, ať jsou stadion zase plné.