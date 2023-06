Černý zářil i v Černé Hoře: Hraju tak, jak jsem si vždycky přál hrát

Když mluvil s novináři, kolem hlavy mu bzučela neodbytná moucha. V rozpálené Podgorici jich nyní poletuje víc než dost, repelent se hodí. Ale Václava Černého to nijak nerozhodilo. Může být spokojený.

V nizozemské Eredivisii nasbíral 14 gólů a 8 asistencí. V národním týmu naposledy zaujaly jeho dvě trefy proti Faerským ostrovům i svěží výkon v přípravě s Černou Horou. A tak není divu, že ho vábí bundesligový Wolfsburg.

Jak jste zápas s Černohorci viděl?

Přestože šlo o přátelák, zvládli jsme ho přesně tak, jak jsme chtěli. Navíc jsme řadu šancí neproměnili. Skvělé ukončení srazu.

Mrzí vás nějaká šance?

Vybavím si, jak jsem ještě v první půli měl akci, kdy jsem si zasekl míč na pravou, pak na levou, ale zapomněl jsem si to zvednout a protihráči, co dobíhali, to vykopli mimo branku. Tohle mě mrzí, šlo to vyřešit lépe. A jeden gól mi neuznali kvůli ofsajdu. Asi byl, že? Každopádně také hezká akce.

Proč jste nekopal standardku, z níž dal gól Sadílek?

Míša přišel mezi mě se Sukem a řekl: „Hoši, já to trefím a dám první gól v reprezentaci.“ Souhlasili jsme. Říkal jsem si: Když to trefí tak, jak umí, padne to tam. Stalo se.

Když Černá Hora snížila na 1:2, neznervózněl jste?

Pravda, že to trefil neuvěřitelně, pak se může stát cokoli. Ale měl jsem na hřišti pocit, že máme zápas pod kontrolou. Hned po gólu jsme to vzali za správný konec a pokračovali tak, jak jsem hráli celý zápas.

Na hřišti působíte uvolněně, fotbal vás teď hodně baví, že?

Možná působím uvolněně, ale je konec sezony, taky už mě vše bolí. (usmívá se) Víte, hraju tak, jak jsem si vždycky přál hrát. Jsem stoprocentně zdravý a jsem rád, že mám prostor na tomto pódiu.

Není škoda, že sezona končí?

Možná jo, na druhou stranu už se těším, jak si odpočinu a pořádně se připravím na novou sezonu. Teď budu chvíli doma, uvidím se s rodinou a příští týden letíme s přítelkyní na týden do Řecka.