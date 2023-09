Povedený krok do bundesligy. Pomohlo mi deset let v Holandsku, říká Černý

Zatímco Lingr vyrazil na své první zahraniční angažmá, když před necelými dvěma týdny ze Slavie přestoupil do Feyenoordu Rotterdam, Černý po deseti letech v Nizozemsku zamířil do Německa.

S novými spoluhráči byl už od začátku přípravy, ke všem čtyřem dosavadním zápasům Wolfsburgu v sezoně nastoupil v základní sestavě.

„Když jsem tam šel, chtěl jsem hlavně hrát. Popral jsem se o místo a jsem rád, že se mi to povedlo,“ poznamenal pětadvacetiletý ofenzivní záložník.

Wolfsburg začal pohárovým vítězstvím (6:0) nad regionálním Makkabi Berlín a Černý si připsal asistenci. V bundeslize byl u toho, když tým zdolal Heidenheim a otočil duel v Kolíně nad Rýnem.

Český fotbalista Václav Černý během reprezentačního srazu

„Škoda, že jsme nezvládli třetí kolo,“ litoval sobotní porážky 1:3 na stadionu Hoffenheimu. „Bundesliga je každý rok hodně vyrovnaná, takže mít šest bodů po třech kolech je pozitivní. Je to dobrý rozjezd.“

Nastupuje na své pozici pravého křídla. „Hrajeme podobně, jak jsem zvyklý z Holandska,“ říká.

Pro většinu nizozemských klubů je typické rozestavení 4-3-3 a Wolfsburg pod vedením Nika Kovače z něj vychází také. „Jen do defenzivy jsou tam drobné změny,“ upozorňuje.

Ani mimo hřiště to není pro něj velký rozdíl. „V Holandsku všechno fungovalo. Mentalita, disciplína i další věci. Německo je v tom ještě o krok vepředu. Zabydlel jsem se rychle, což mi pomůže i po fotbalové stránce. Poznal jsem, jak kvalitní a náročná bundesliga je.“

Ani s jazykem problém nemá.

„Holandsky mluvím perfektně. Ten skok na němčinu není velký, takže z toho budu těžit. V tomhle mám výhodu.“

Že je Černý v úvodu sezony ve velké pohodě, z toho zase může těžit i reprezentace, kterou ve čtvrtek čeká důležitý kvalifikační zápas s Albánií.

Už v posledním utkání na Faerských ostrovech byl Černý stěžejním hráčem, k vítězství 3:0 přispěl dvěma góly. Povedl se mu i následný přípravný duel v Černé Hoře (4:1).

I díky tomu se jeho role v národním mužstvu změnila: už není jedním z hráčů mezi základní sestavou a lavičkou, ale trenér Šilhavý na něj spoléhá, že zápasy bude rozhodovat dál.

„Jsem moc rád, že mi to minule vyšlo. Bylo to krásné zakončení povedené sezony. Ale už je to pryč, začíná nová kapitola. Budu se snažit, abych na výkon z června navázal.“

Když Česko ve čtvrtek zvítězí, udělá velký krok k postupu na závěrečný šampionát, který příští rok hostí právě Německo.

„Albánie má kvalitní tým, dobré výsledky, nesmíme nic podcenit. Ale hrajeme doma a bereme jen vítězství,“ prohlásil Černý.

Mimochodem, do bundesligy během letního přestupního termínu povýšil ještě útočník Tomáš Čvančara ze Sparty, středopolař Alex Král se ze sestupujícího Schalke posunul do Unionu Berlín, který je účastníkem Ligy mistrů.

„Pro reprezentaci je to určitě pozitivní,“ říká Černý.