Změň svou pozici v reprezentaci výkony v klubu, nařídil si Černý. Zapšklý nebyl

Už se přestane mluvit o tom, proč v posledním dvojutkání dostal od trenérů jen dvě minuty. Teď jsou hlavním tématem dva krásné góly levačkou, které řídily vítězství 3:0. Mohl to být hattrick, ale Černého pravačka tak dobrá není.

Jak si vážíte gólů a svého individuálního výkonu?

Můj výkon není to nejdůležitější. My jsme sem přijeli s jasným úkolem: napravit si reputaci a získat tři body, což se nám nepovedlo v Moldavsku. Já jsem strašně rád, že jsem k tomu mohl přispět. Musím fakt říct, že to bylo strašně důležité utkání, protože tady se dá jednoduše ztratit. Umělá tráva, nejsme na ni zvyklí.

Věřil jste si na ty gólové střely? Obě byly podobné a nádherné.

Jo, samozřejmě. Kluci vědí, že když takový balon dostanu, tak si to většinou posunu na střed a střílím. Opakuju se, jsem rád, že to tam spadlo. Fakt jsem to trefil skvěle. Důležité dva góly.

Zvýšila se vám motivace poté, co jste v březnu jen paběrkoval?

Po srazu jsem si tehdy řekl, že mě to musí motivovat tak, abych v klubu podával takové výkony, které eventuálně můžou být přínosem pro nároďák. To se mi v Twente dařilo skoro každý zápas. Jsem rád, že jsem tu šanci dostal a využil. Na druhou stranu je to moje práce, abych byl produktivní.

Nebylo to trochu stresující? Přece jen dost se o tom napsalo, namluvilo. Jeden z nejlepších záložníků nizozemské ligy a nemá místo v reprezentaci.

Stresují to bylo hlavně pro lidi kolem mě, pro rodinu. Já komentáře moc nečtu. Soustředil jsem se na to, abych v Twente podával takové výkony, které budou na očích a otevřou mi místo do nároďáku. To jediné jsem řešil.

Vážně ve vás nezůstalo ani kousek kyselosti?

Zaprvé je nejdůležitější, že se zápas s Polskem zvládl. A co se týče Moldavska? Jediné, co jsem měl v hlavě, bylo: změň svoji reprezentační pozici svými výkony v klubu, což se teď povedlo. Kyselost? Ne.

Když jste se dozvěděl, že na Faerských ostrovech budete v základu, co vás napadlo jako první?

Že musím pokračovat přesně v tom, v čem se mi dařilo v klubu. Mít přínos takový, abychom to náročné utkání zvládli.

Klidně jste mohl dát hattrick. Nemrzelo vás, že jste před koncem střídal?

Šanci na třetí gól jsem měl, ale musím se přiznat, že jsem dost unavený. Ještě v neděli před srazem jsem hrál a pak měl upravený program. Jsem rád, že jsem vydržel aspoň těch osmdesát minut.

Jak blízko je vaše angažmá ve Wolfsburgu?

Moc rád bych vám řekl, kdyby bylo jasno. Detaily nemám. Jsem na telefonu a čekám, že to bude...

V neděli?

Dneska večer (úsměv). Jsem hlavně rád, že jsme zvládli Faerské ostrovy, teď se nachystáme na Černou Horu a pak uvidíme, co se stane v letní pauze. Zbytek už není na mně.