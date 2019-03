Chceme slávisty a tři stopery. Čtenáři radí Šilhavému sestavu na Brazílii

Fanoušci, přijďte včas! Aneb na Brazílii s předstihem a hromadnou dopravou Zápas Česko - Brazílie v úterý začíná ve 20.45. Fandové by měli raději dorazit s dostatečným předstihem. A to nejenom ke stadionu, kde bude ve fanzóně (otevřena 16.00 – 20.00) probíhat několik doprovodných akcí, ale i na místa na tribunách. Všichni diváci totiž musí projít důkladnou bezpečnostní prohlídkou. Pokud se na poslední chvíli shromáždí u vstupů větší množství návštěvníků, nebude v silách pořadatelské služby všechny fanoušky odbavit včas. Nezáleží na číslu vstupu - frontám se lze částečně vyhnout tím, že fandové použijí méně frekventované vstupy. Na stadion se totiž dostanou jakýmkoliv vstupem (1 až 4) bez ohledu na to, jaké číslo mají napsané na vstupence.

K cestě na stadion je kvůli nedostatku parkovacích míst rovněž lepší využít městskou hromadnou dopravu, která bude posílená.