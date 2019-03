Po Anglii pod tlakem. Chyby, které jsme vyrobili, se nevidí, řekl Šilhavý

Před výjimečným duelem plánuje v základní sestavě čtyři změny v poli, v bráně by měl stejně jako ve Wembley nastoupit Jiří Pavlenka.

„Chyby, které jsme vyrobili v Anglii, se jen tak nevidí. I pro mě samotného to bylo něco nového. Velký zápas, první kvalifikační. A po hrozivém výsledku nula pět je tlak na nás, i na mě samotného, určitě velký,“ pokračoval trenér.

Takže utkání ve Wembley máte pořád v hlavě?

Pořád. Hned po zápase jsem tvrdil, že by nás atmosféra utkání neměla ovlivnit, ale když jsem zpětně ohlížel a znovu viděl branky, které jsme po nešťastných zásazích inkasovali, bylo evidentní, že nervozita hrála roli. Musíme se poučit, posunout se dál. To je teď nejdůležitější.

Proti Brazílii plánujete být aktivnější?

Je možné, že nás soupeř zatlačí do defenzivy a nám nezbude nic jiného, než se bránit. Musíme být rychlejší, aktivnější. Brazílie má velkou sílu, ale věřím, že jsme s ní schopni hrát.

Česko - Brazílie úterý 20.45 Rozhodčí: Hategan - Sovre, Gheorghe (všichni Rumunsko)

Předpokládané sestavy, Česko: Pavlenka - Kadeřábek, Čelůstka, Suchý, Gebre Selassie - Masopust, Souček, Pavelka, Král, Vydra - Schick.

Brazílie: Alisson - Danilo, Marquinhos, Silva, Alex Sandro - Felipe Anderson, Casemiro, Allan - Gabriel Jesus, Firmino, Coutinho.

Jak byste ji s Anglií porovnal?

Oba týmy si jsou velmi podobné: rozestavením, stylem hry, kvalitou. Anglie nám ukázala, že je velmi silná. Úžasným presinkem nás nutili hrát ve velké rychlosti, když jsme získali balon, nedokázali jsme ho udržet. Ale platí, že věci, které jsme v tréninku připravovali na ni, zůstávají.

Inspirujete se Panamou? V sobotu s Brazilci v Portu remizovali 1:1.

Ale držení míče bylo snad osmdesát ku dvaceti, hrálo se na jednu bránu a Brazilci zahazovali šance ve velkém. Nechápu, jak to mohlo skončit jedna jedna. Těžko říct, jestli bychom i my měli takové štěstí - třeba ano, třeba jsme si smůlu vybrali právě v Anglii...

Co vám tedy utkání Panamy s Brazílií ukázalo?

Že kdykoli mužstvo brání z hlubokého bloku, těžko se mu dávají góly. Ale my rozhodně nechceme devadesát minut čekat a spoléhat na to, že hrajeme nula nula, byť se to někdy povede.