Nejdřív skvělý pocit, pak jsme to zkazili. Suchý litoval zbytečného gólu

Češi čtyři minuty po přestávce zbytečnou chybou zahodili povedený první poločas, Brazilci vyrovnali a v závěru přidali navrch dva góly. Výjimečný přátelák v Praze vyhráli 3:1.



„Nejdřív jsme z toho měli skvělý pocit. Škoda, že jsme to ve druhé půli takhle zkazili a výsledkově to bohužel nedopadlo. Chyběla nám i lehkost a aktivita,“ všiml si Suchý.

„Přitom v prvním poločase jsme byli odvážní, Brazilci si to chtěli ťukat, ale my byli v soubojích s nimi natěsno a agresivně. Hráli jsme v dobrém tempu.“

A pak jste si nechali dát zbytečný gól.

Vůbec jsem nepočítal s tím, že mi Gebre přihraje. Čekal jsem, že to bude dávat dozadu Jirkovi Pavlenkovi. Když jsem se pak otočil, Firmino už byl rozběhnutý, já zkusil natáhnout krok, ale nevyšlo mi to do skluzu.

Bál jste se, že vyrobíte penaltu?

Ano, byl jsem poslední. Doufal jsem, že Jirka ještě nějak zmenší úhel, ale Firmino to samozřejmě udělal rychle. Mrzí nás, že jsme jim tu branku takhle darovali.

Na výkon z prvního poločasu jste už nenavázali. Navíc hru ovlivnila vynucená střídání: nedohráli Schick, Darida, Čelůstka.

Je fakt, že jsme tam pak popadali jako hrušky. Nebylo příjemné vidět kluky, že mají nějaký problém, na druhou stranu střídání byla v plánu i tak. V přípravných utkáních to tak bývá, nemyslím si, že by to náš výkon nějak ovlivnilo, všichni se dál snažili makat.

Pomohlo, že se do sestavy dostalo víc slávistů, kteří jsou ve formě? V jednu chvíli jich bylo na trávníku šest.

Je na nich vidět, že jsou v laufu, že si věří, takže to je samozřejmě výhoda. Mají výsledky a reprezentace z toho může těžit. Proti Brazilcům jsme odehráli dobrý první poločas, z kterého do budoucna musíme čerpat. Třeba v červnu, kdy nás čekají dva soupeři (Bulharsko a Černá Hora), kteří by neměli být až na takové úrovni.

Duely v Anglii a s Brazílií vás tedy připravily dobře?

Mají top reprezentace, jsou to fotbalové země s obrovskou tradicí, s velkým výběrem. Každý z nás cítí, že je to proti nám trochu jiný level. Proti takovým mužstvům vede šance přes týmový výkon, kompaktní obranu, těžko se jim můžeme rovnat v pohybu nebo v práci s balonem. Do jisté míry se ty rozdíly na hřišti smazat dají, ale pak přijdou momenty, kdy soupeř prokáže kvalitu, jako to dokázali Brazilci při těch dvou gólech v závěru. Těm jsme vůbec nedokázali zabránit.