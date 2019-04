Rok 2019 = skóre 1:8. Kouč Šilhavý přesto věří: Zlé časy jsou za námi

„Nechci se za nic schovávat. Zkušenost z Wembley nám všem jasně řekla: Takhle ne, pánové!“

Ale jak tedy? Národní tým pokračuje až v červnu. Co změní? Jak se poučí? A neztratí fanoušky, které celý podzim tak zarputile obracel na svou stranu? „Kvalifikace pro nás začíná vlastně až teď. Věřím, že zlé časy pominuly,“ tvrdí Šilhavý.

Kde tu víru berete?

Na podzim jsme si ověřili, jaká cesta je správná. Nesmíme z ní uhnout.

Proč jste ve Wembley uhnuli? Dosud jste o tom nemluvil.

Nečekal jsem, že budeme tak málo odvážní. Pro to není omluva. Tak vysoká porážka mě štve ze všeho nejvíc. Je to černá můra, kterou bohužel nemůžu vzít zpátky.

Ale proč?

Bylo celkem logické, že nás Angličani přehrají, protože mají vynikající tým, který hrál v létě o finále mistrovství světa, ale to skóre bylo hrozivé. Prostě jsme dostali řachu.

Když jste viděl zápas ze záznamu, byl jste naštvaný víc u hřiště?

Spíš jsem byl zklamaný. Nemile překvapený, jak byli naši kluci nervózní, jak podlehli atmosféře. Ten zápas jsme prohráli v hlavě. Nicméně vnímám, že to nebyl ojedinělý výsledek. Schalke dostalo v březnové Lize mistrů sedm gólů od Manchesteru City. Chorvati, vicemistři světa, prohráli v Lize národů 0:6 ve Španělsku. Kvalita se ukázala.

Co s tím pro příště?

Říkám si, že bylo potřeba pocítit tu sílu na vlastní kůži.

Užitečná facka?

Zjistili jsme, co nám chybí na soupeře, který je o úroveň nebo o dvě výš. Za nás hrají kluci z české ligy, která sice není špatná, ale má daleko k Premier League. Angličané hrají dvakrát týdně těžký zápas, který je nutí k maximálnímu úsilí, k důrazu, proto jsou tak nabušení a fyzicky odolní.

PO VÝPRASKU. Čeští fotbalisté opouštějí trávník ve Wembley po prohře 0:5 s Anglií.

Nezlobte se, ale máme se obávat, jak dopadne v říjnu odveta?

To ne. Hráči si osahali, jak silná je Anglie ve Wembley. Jakmile něco vynecháte a odpočinete si v nevhodnou chvíli, takoví soupeři vás potrestají. My jsme Angličanům góly sami nabídli. Ale hned čtyři dny poté, proti stejně silným Brazilcům, jsme ukázali jinou tvář. Poučili jsme se.

I když to byl přátelák, neměl jste strach, aby to znovu nedopadlo debaklem?

Cítil jsem mrazení, obavu, respekt, nervozitu, ale nesměl jsem to dát najevo před hráči. I když jsme prohráli 1:3, můžeme se z toho zápasu odrazit. Byli jsme nebezpeční, neúnavní, kurážní, dohrávali jsme souboje, dali první gól, měli další šance.

Ale zase jste zbytečně darovali soupeři gól, když zazmatkovali obránci Gebre Selassie a Suchý.

Nebýt taktické chyby při rozehrávce, mohlo to dopadnout líp.

Mnozí fanoušci si spíš rýpli, že jakmile Brazílie po hodině přidala, neměli jste nárok.

To bych brzdil. Je samozřejmě pravda, že rychlost Brazilců je skoro vražedná, ale dosaďte do toho naše problémy. Pět vynucených střídání. Filip Novák a Ondra Čelůstka tříslo, Vláďa Darida stehenní sval, Patrik Schick vyčerpání, David Pavelka nakopnutý kotník a bolavá žebra. Samí důležití hráči.

NEJDE TO. Záložník Vladimír Darida utkání s Brazílií nedohrál kvůli zranění.

Co z toho vyplývá pro červnové pokračování kvalifikace?

Že Anglie je jasný favorit. Po dvou zápasech má skóre 10:1, to mluví za vše. My musíme ukázat, na co máme. Teď to začne.

Až teď? Před Anglií jste tvrdili něco jiného.

Burcovali jsme hráče, že je všechno možné. Že můžeme bodovat. Bohužel. Za náš výkon jsme si zasloužili zkritizovat. Nebylo to dobré.

Za uši jste dostal i vy. Myslíte, že jste zápas neprokoučoval? Na kraj zálohy jste postavil Jankta, který v Sampdorii nehraje.

Dobře nezahrálo víc kluků a zápas se nám nepovedl jako celku. Kdybych věděl, že některý hráč nezahraje dobře, tak ho nepostavím, ale takovou schopnost nemám. Víte, po zápase jsou všichni trenéři. Fanoušci, novináři, celý národ. Nechci se pouštět do nějakých půtek, ale jakou máte erudici, abyste mluvili o prokoučovaném zápase? Ani o kolegovi bych si nic takového nedovolil říct.

Tak jinak: neměli jste vsadit spíš na slávistickou euforii? Slavia se chystá na boj proti Chelsea o semifinále Evropské ligy.

Takové nutkání jsme neměli. Podzim reprezentace zvládla, od něčeho jsme se odrazili a bylo logické, že na to budeme chtít navázat. Bez ohledu na to, že jsou slávisti v laufu.

No vidíte.

Ale já bych neměnil. Snad kdyby afričtí stopeři Deli a Ngadeu měli český pas, přemýšlel bych jinak. (úsměv)

Mimochodem, věříte, že by mohla Slavia postoupit přes Chelsea?

Kéž by se to stalo. Zkušenosti, které získáte z tak těžkých zápasů, jsou k nezaplacení.

Pro vás jsou k nezaplacení jaké zkušenosti?

Úplně před sebou vidím, jak Jordan Henderson, kapitán Liverpoolu, uprostřed zálohy neustále poskakuje na místě a netrpělivě si žádá míč, aby mohl hrát. Spoluhráče by sežral, kdyby ho přehlédli. Pravý vítězný typ. Právě v tom zaostáváme.

Jak to myslíte?

Nemáme tak vášnivý charakter, takovou psychickou odolnost. My se obvykle vyhecujeme, jen když nám teče do bot.

A pokud kvůli zranění vypadne kapitán, je to ještě horší.

Bořek Dočkal je přirozená persona, která nenechá spoluhráče v klidu. Lídr. Ale nikdo neví, jestli by to v Anglii dopadlo líp, kdyby hrál. Mě aspoň těší, že s námi ve Wembley byl. I zraněný Tomáš Vaclík, který nemohl chytat, zůstal na srazu o tři dny déle. Chtěl být s partou a pro mě je to signál, že tenhle tým může být silný. Mentálně silný.

A po fotbalové stránce? Proč jsou Angličané o tolik dál? I jejich teenageři Sancho nebo Hudson-Odoi dokážou rozhodovat zápasy dospělých.

Jejich portfolio hráčů je neskutečné. Vybírají z obrovského množství talentů, kteří mají chuť dokázat něco velkého. I Honza Suchopárek, jehož reprezentační devatenáctka dokázala úžasnou věc a postoupila přes Angličany na mistrovství Evropy, mi říkal: Hráli si s námi jako kočka s myší. My jsme malá země, kde se výjimečná generace zrodí jen občas.

Vidíte naději?

Musíme vsadit hlavně na týmovou práci, na pracovitost, na odvahu. Anglie a spousta dalších těží mimo jiné z toho, že mají týmy složené z různých etnik. Afroameričani nebo Hispánci mají jiná svalová vlákna, zatímco u nás se rodí jeden typ hráčů. Když jsem viděl Angličany v tunelu před zápasem, říkal jsem si: Jak můžou být tak nařachaní?

V klubu jste měl možnost okamžitě průšvih napravit, teď poprvé musíte čekat. Jak je nepříjemné, že kvalifikace pokračuje až v červnu?

Až? Ten čas uteče jako voda. Pracujeme na tom, abychom mužstvo vyladili co nejlíp. Někomu skončí sezona týden před srazem, někomu tři týdny. Tomáš Kalas, pokud s Bristolem nepostoupí do play off o Premier League, bude mít volno skoro měsíc. Červen je pro nás klíčový. Hráčům vymyslíme individuální plány a připravíme minikemp.

Pošlete jim vysvědčení za Anglii?

To ne, ale znovu se za nimi rozjedu. Promluvit si o výkonu, o náladě.

Za německým útočníkem Davie Selkem se taky chystáte do Berlína? Mohl by dostat české občanství, jeho máma je Češka.

Přes dva měsíce čekáme na jeho vyjádření. Ptal jsem se Vládi Daridy, jeho spoluhráče z Herthy, co je nového, a zatím nic.

Je mu čtyřiadvacet, hraje pravidelně bundesligu a pozvánku do německé reprezentace zatím nedostal.

My mu můžeme nabídnout dres se lvíčkem na prsou. Jestli po něm touží, může ho mít. Jen na něm záleží, jak se rozhodne.

Co nějaká nová jména? Devatenáctiletý záložník Sadílek kope za Eindhoven, šestnáctiletý útočník Hložek za Spartu. Že by se i do českého nároďáku dostali teenageři?

Každý, kdo opakovaně podává dobré výkony, má dveře otevřené. Michal Sadílek určitě. Za ním se zrovna chystáme do Holandska, abychom ho viděli naživo. Chytil se, poskočil do reprezentační jedenadvacítky, určitě je zajímavý.

Kvalifikace o Euro 2020 Program reprezentace 7. 6. ČESKO - Bulharsko

10. 6. ČESKO - Černá Hora

7. 9. Kosovo - ČESKO

10. 9. Černá Hora - ČESKO

11. 10. ČESKO - Anglie

14. 11. ČESKO - Kosovo

17. 11. Bulharsko - ČESKO

Ale?

Pro áčko mi to zatím přijde předčasné. Na jeho pozici středního záložníka výběr máme.

Co Adam Hložek?

Hodně lidí se mě na něj ptá. Má před sebou velkou kariéru, ale je potřeba v ní dělat postupné kroky.

Takže pro červnový dvojzápas s Bulharskem a Černou Horou nemáme čekat žádnou senzaci?

My se hlavně musíme koncentrovat na to, abychom oba domácí zápasy vyhráli. To je povinnost. Teď už musíme zabrat. Zkušenost z Wembley nám napověděla, jak nehrát. První poločas s Brazílií nám ukázal opak. Jsme schopni hrát tak, abychom i velkým týmům konkurovali. Já věřím, že právě červen nás v kvalifikační tabulce posune tam, kde chceme a potřebujeme být. Už kvůli fanouškům, kteří byli skvělí.

Ve Wembley ano, ale v Edenu?

Děkujeme všem fandům, kteří přijdou a povzbudí, ale máte pravdu, že Wembley bylo úžasné. Až mi běhal mráz po zádech, jak se fandilo. I za špatného skóre.

Proti Brazílii bylo plno, zato atmosféra komorní.

Lidé nejspíš přišli hlavně za zážitkem. Že uvidí Brazilce. Teď potřebujeme plnou Letnou proti Bulharům a plný stadion v Olomouci proti Černé Hoře. Věřím, že zlé časy jsou za námi.