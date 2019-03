Fenomén zn. Brazílie. Obyčejný přátelák? Ani náhodou

Koho také přivezla Brazílie Alisson

Jeho předci přišli do Jižní Ameriky z Německa, ale on se mezi tyčemi chová jako pravý Brazilec. Umí perfektně nohama, troufne si na kličky, neodkopává nazdařbůh. I proto za vousáče z AS Řím v létě Liverpool zaplatil téměř dvě miliardy. Thiago Silva

Stoper a velký šéf, v kabině má významné slovo: pokud nehraje Neymar, často navléká kapitánskou pásku. Jak je důležitý, se ukázalo před pěti lety na domácím MS: když chyběl v semifinále kvůli žlutým kartám, Brazilci se sesypali a prohráli 1:7. Alisson Thiago Silva Philippe Coutinho Roberto Firmino Philippe Coutinho

Když už se kvůli zranění do nominace nedostal Neymar, nejhvězdnější z hvězd, dorazí do Prahy aspoň jeho nejlepší kamarád. Coutinhova kariéra se rozjížděla pomaleji, v Interu Milán narazil. Ale v Liverpoolu už zářil, proto ho loni koupila Barcelona. Roberto Firmino

Liverpoolský kouč Jürgen Klopp se při zmínce o něm rozplývá: „Roberto je náš motor!“ Firmino funguje jako dokonalá spojka mezi zálohou a útokem, spoustu toho oběhá, má mentalitu vítěze. Dřinu a fotbalové umění dokáže propojit tak jako málokdo. Gabriel Jesus

Když před dvěma lety posílil Manchester City, někteří fanoušci se divili: Máme Agüera, co tu bude dělat? Tehdy devatenáctiletý Jesus jim dal rychlou odpověď, v prvních deseti zápasech nasázel sedm gólů. Teď je náhradníkem, ale s velkou budoucností.