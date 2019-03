Kapitán a symbol jiné sestavy na Brazílii. Respekt i výzva, říká Suchý

Česko versus Brazílie. Těžko mohlo národní mužstvo sehnat pro přípravu atraktivnějšího a slavnějšího protivníka.

„Velká událost, jednoznačně. Hrát proti Brazílii je svátek. To jméno Brazílie je ve fotbale neskutečný pojem,“ pronesl Suchý obdivně.

Česko - Brazílie úterý 20.45 Rozhodčí: Hategan - Sovre, Gheorghe (všichni Rumunsko)

Předpokládané sestavy, Česko: Pavlenka - Kadeřábek, Čelůstka, Suchý, Gebre Selassie - Masopust, Souček, Pavelka, Král, Vydra - Schick.

Brazílie: Alisson - Danilo, Marquinhos, Silva, Alex Sandro - Felipe Anderson, Casemiro, Allan - Gabriel Jesus, Firmino, Coutinho.

Jenže po nepovedeném vstupu do evropské kvalifikace v Anglii (0:5) si sváteční zápas Češi tak úplně vychutnat nemohou. I když jde o přípravu, jsou pod tlakem výsledku.

„Když se nic mimořádného nestane, udělám čtyři změny,“ prohlásil český kouč v návaznosti na duel v Londýně.

Jedním z nových hráčů v základní sestavě bude Suchý. Za národní mužstvo nastoupí poprvé od červnového utkání v Rakousku proti Nigérii.

Tenkrát jako kapitán dovedl tým k vítězství 1:0. Koncem léta pak musel na operaci s natrženou achilovkou a vynechal celý podzim včetně reprezentačních akcí.

Po zářijových porážkách na Ukrajině a v Rusku šéfové asociace odvolali trenéra Jarolíma, který Suchého kapitánem v létě 2016 udělal.

Soupiska Brazílie Kdo proti Česku může nastoupit

Nový kouč Šilhavý po nástupu roli vůdce sice svěřil Bořkovi Dočkalovi, na Suchého však nezapomněl. A teď se mu i díky Dočkalově zranění dostane pocty proti Brazílii, nejslavnějšímu reprezentačnímu týmu planety.

„Je to pro mě velká čest, za Brazílii nastupují hráči ze světových velkoklubů. Máme velký respekt, ale taky je to pro nás výzva se jim postavit, čelit jim a ukázat jim, že fotbal hrát taky dokážeme,“ zdůraznil Suchý.

I když byl celý loňský podzim zraněný, reprezentační srazy zcela nevynechával. Snad aby se novému trenérovi připomněl.

A teď si v pátek jedenatřicetiletý stoper znovu začne budovat svou pozici v sestavě. Dosud ve středu obrany měli pevné místo Čelůstka s Kalasem.

„V mém věku si z toho hlavu nedělám, pod trenérem Šilhavým jsem ještě nehrál a respektuju konkurenci. Pokud nastoupím, tak se budu snažit hrát co nejlíp.“

Češi potřebují dobrý výsledek. Kvůli sebevědomí, pro klid v mužstvu, ve vedení asociace i mezi fanoušky. 0:5 z Anglie varuje.

„Samozřejmě, je to pro nás v tuhle chvíli těžký. Těžko můžeme hrát hodně otevřeně, ale pár věcí musíme upravit. Jednou z nich je podržet míč po jeho zisku,“ přemítal Suchý.

„Brazilci s ním hrají ještě víc než Angličani, častěji si to obehrají, než aby šli přímočaře. Ale to jsou spíš takové představy od videa. Uvidíme, jak to bude vypadat na hřišti.“

Brazilci v sobotu v Portu hráli překvapivě 1:1 s Panamou. Aby uhrála přijatelný výsledek, zvolila hodně defenzivní způsob hry, až destrukci. „My takhle hrát nechceme,“ podotkl Suchý.