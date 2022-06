Na Portugalsko s Černým a Kúdelou, radí čtenáři Šilhavému. Přejí si i Hložka

Týden po výhře 2:1 nad Švýcarskem a čtyři dny po remíze 2:2 se Španělskem čeká fotbalisty třetí zápas elitní skupiny A2.

I do duelu v Portugalsku vychází podle ankety čtenářů v posledních zápasech zažité rozestavení 3-4-3, chcete-li 5-4-1.

Sestava čtenářů iDNES.cz proti Portugalsku Jak jste hlasovali Vaclík - Zima, Brabec, Kúdela - Coufal, Souček, Sadílek, Zelený - Černý, Kuchta, Hložek.

Jediní fotbalisté, kteří získali dva tisíce a více hlasů, jsou kapitán Tomáš Souček, obránce Vladimír Coufal a útočník Jan Kuchta, nejlepší český hráč v duelu se Španělskem.

Jedničkou v bráně by měl zůstat Tomáš Vaclík, nicméně trenér Šilhavý po zahájení ankety avizoval, že v Lisabonu se do brány postaví Jindřich Staněk.

V trojici stoperů by podle čtenářů neměl chybět Jakub Brabec, který obdržel čtvrtý nejvyšší počet hlasů, ani David Zima. Doplnit by je měl Ondřej Kúdela, čerstvá posila indonéské Jakarty.

Portugalsko - Česko od 20.45 ONLINE

Vedle Součka by v záloze znovu měl operovat Michal Sadílek, vlevo by čtenáři zase dali šanci Jaroslavu Zelenému, který sice proti Španělsku brzy střídal, ale měl by být fit.

Zato autor první branky Jakub Pešek se do jedenáctky nevešel. Předčil ho Václav Černý, který naskočil s velkým elánem a nahrál na druhý český gól Kuchtovi.

Do trojice k nim by měl přibýt Adam Hložek, ačkoliv ve čtenářském známkování v posledních zápasech se Švýcarskem a Španělskem patřil k nejhorším.