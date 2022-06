ONLINE: Portugalsko - Česko, fotbalisté se v Lize národů utkají o první místo

Češi navazují na nečekaný zisk čtyř bodů z prvních dvou domácích duelů. Nejprve porazili Švýcarsko 2:1 a v neděli remizovali 2:2 se Španělskem, přičemž o vítězství přišli až v 90. minutě.

Trenér Jaroslav Šilhavý na předzápasové tiskovce prozradil, že místo Tomáše Vaclíka, jenž mužstvo výrazně podržel v předchozích střetnutích, bude chytat Jindřich Staněk.

Kromě toho lze v sestavě očekávat drobné změny a možná i úpravu rozestavení.

ONLINE: Portugalsko - Česko utkání můžete sledovat minutu po minutě

Portugalci hráli 1:1 ve Španělsku a rozdrtili Švýcarsko 4:0. Češi se s nimi v minulosti utkali třikrát a pokaždé to bylo na evropském šampionátu.

První duel skončil v roce 1996 díky proslulému lobu Karla Poborského 1:0 a postupem do semifinále, v posledních dvou vzájemných duelech v letech 2008 a 2012 Češi prohráli a už tehdy v obou skóroval Cristiano Ronaldo.

Sedmatřicetiletý kanonýr Manchesteru United a pětinásobný držitel Zlatého míče dal dva góly v nedělním utkání se Švýcarskem a coby nejlepší střelec historie národních týmů má na kontě už 117 branek.

Tabulka skupiny A2 Tým Z V R P S B 1. Portugalsko 2 1 1 0 5:1 4 2. Česko 2 1 1 0 4:3 4 3. Španělsko 2 0 2 0 3:3 2 4. Švýcarsko 2 0 0 2 1:6 0

Ze čtyřčlenné skupiny postoupí vítěz do Final Four Ligy národů, naopak nejhorší mužstvo sestoupí do divize B. Portugalci ovládli úvodní ročník soutěže (nyní se hraje třetí), zato český tým hraje elitní úroveň poprvé.

Utkání proběhne v padesátitisícové aréně Estádio José Alvalade, domově Sportingu Lisabon. Před osmnácti lety na tomto místě Češi s jistým postupem do čtvrtfinále Eura a sestavou složenou z náhradníků porazili Německo 2:1.