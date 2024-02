Leo, pojeď s námi do Paříže. Argentinský kouč láká Messiho na olympiádu

Když fotbalisté Argentiny do 23 let v závěrečném utkání kvalifikace o postup na letošní olympiádu v Paříži porazili rivala z Brazílie, Lionel Messi na svém instagramovém účtu vyvěsil pozápasovou fotografii svých rozjařených nástupců a dopsal euforické Vamos! „Leo, dveře do týmu máš otevřené,“ odvětil mu trenér Javier Mascherano.