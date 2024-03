Skončím, až mě fotbal přestane bavit nebo až mi to nepůjde, říká Messi

V podcastu Big Time, který zpovídá celebrity ze všech možných oblastí, Messi poprvé promluvil o tom, jak dlouho ještě bude hrát a co by případně mohl dělat poté, až svou mimořádnou kariéru ukončí.

Sedmnáct let v Barceloně, dva roky v Paris St. Germain, od loňska v Interu Miami, kde má smlouvu do konce kalendářního roku 2025.

„Skončím ve chvíli, až mi to nepůjde. Až budu cítit, že svým spoluhráčům dostatečně nepomáhám, nebo až mě fotbal přestane bavit,“ prohlásil Messi.

Žádná z podmínek však zatím tak horká není.

Vždyť Zlatý míč, cenu pro nejlepšího fotbalistu planety, získal i za loňský rok, potřetí za poslední čtyři ročníky a celkově poosmé.

V prosinci 2022 dovedl Argentinu k triumfu na mistrovství světa. Fotbal si pořád užívá, byť v posledních dnech má svalové potíže a nenastupuje.

„Nemyslete si, k sobě jsem hodně kritický. Poznám, kdy mi to na hřišti nejde, kdy hraju dobře a kdy špatně. Až na to přijde, tak to zabalím bez ohledu na to, kolik mi bude,“ zdůraznil Messi.

„Když se budu cítit dobře, budu hrát dál. Fotbal mám pořád rád a je to něco, co dělat umím.“

Na otázku, jestli už občas přemýšlí o tom, co by mohl dělat po skončení kariéry, Messi reagoval: „Abych se přiznal, tak o tom jsem ještě nepřemýšlel. Snažím se si užít každý den, každý okamžik, aniž bych myslel na to, co bude zítra. Jasno opravdu nemám.“

Z jeho odpovědí lze vystopovat, že rozhodně končit jen tak nehodlá. „Doufám, že ještě chvíli hrát budu, protože mě fotbal pořád baví. Ale až ten čas přijde, tak se jistě najde něco, co bych mohl dělat a hlavně, co mě bude naplňovat.“