Messi poosmé vyhrál anketu FIFA The Best pro nejlepšího fotbalistu roku

Kapitán argentinských mistrů světa stejně jako ve Zlatém míči předčil Nora Erlinga Haalanda z Manchesteru City a Francouze Kyliana Mbappého z Paris St. Germain. Ani jeden z finalistů nebyl na galavečeru v Londýně osobně přítomen.

FIFA zohlednila výkony od 19. prosince 2022, tedy po skončení světového šampionátu v Kataru, do loňského 20. srpna. V anketě The Best volí kapitáni a trenéři reprezentačních mužstev, fanoušci a zástupci médií.

Lionel Messi. se slavnostního galavečeru nezúčastnil, cenu místo něj převzal bývalý francouzský fotbalista Thierry Henry.

Nejlepším trenérem Guardiola

Nejlepším trenérem roku v anketě FIFA byl podle očekávání zvolen Pep Guardiola. Španělský kouč loni s fotbalisty Manchesteru City vyhrál Ligu mistrů, anglickou ligu a Anglický pohár. Ocenění převzal na galavečeru v Londýně.

Guardiola, jenž ve čtvrtek oslaví 53. narozeniny, předčil italské trenéry Simoneho Inzaghiho a Luciana Spallettiho. Inzaghi s Interem Milán podlehl ve finále Ligy mistrů Manchesteru City 0:1. Spalletti, současný kouč italské reprezentace, dovedl Neapol k prvnímu ligovému titulu po 33 letech.

