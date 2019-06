Jankta mrzela kupa spálených šancí. Často to bylo o pár centimetrů, řekl

„Jak jsem v Sampdorii nehrál celé zápasy, mám jich asi sedm nebo osm, tak to bylo vidět,“ přiznal Jankto po vítězství 2:1. „Křeče jsem chytal už v pětasedmdesáté minutě. Přitom předtím jsem se v zápase cítil hodně dobře.“

Na třiadvacetiletém záložníkovi to bylo vidět, od úvodu hýřil aktivitou, trápil z levé strany rozhozenou defenzivu podprůměrného soupeře.

Právě Jankto ve dvacáté minutě sehrál zásadní roli v tom, že se balon dostal ve vápně k Patriku Schickovi, který vyrovnal. „V té první půli jsme měli mraky šancí, bohužel jsme dali jen jeden gól,“ litoval.

Příležitostí jste měli spoustu i po změně stran.

Škoda, že se nám zápas nepodařilo uzavřít rychleji. Často to bylo o pár centimetrů. Třeba moje střela: já už viděl míč v bráně a nakonec se to stočilo vedle. Potom jsem skluzoval do prázdné brány a zase chyběl třeba centimetr. Soupeř byl hodně běhavý, všichni jsme bojovali, chtěli vyhrát. S tímhle nasazením musíme jít do dalších zápasů.

Jen začátek se národnímu týmu nepovedl, jak jste reagoval na inkasovaný gól ve třetí minutě?

Špatnej začátek. Ale tím, že dali gól ve třetí minutě, tak nás to možná paradoxně trošku nakoplo. Tyhle situace se prostě stávají. Důležité bylo, že jsme se z toho rychle oklepali a začali jsme útočit.

Snažili jste se na hřišti jeden druhého povzbudit?

Samozřejmě, stoprocentně. Říkali jsme, že když se něco takového stane, tak na sebe nesmíme nadávat. Chválili jsme se za každou akci, za každý dotyk s balonem. A to je strašně pozitivní.

Rychle jste začali dobývat bulharskou obranu. Bylo složité ji zlomit?

Bylo to těžké, ale připravovali jsme se na ně a věděli jsme, že tam mají hodně skulin. Snažili jsme se tam křížit, zabíhat za obranu, byli jsme aktivní. To musíme dělat i nadále, protože to platí na každého soupeře.

Tím příštím bude v pondělí Černá Hora. Jste po první kvalifikační výhře klidnější?

Je to stoprocentně uklidňující. Chtěli jsme vyhrát za každou cenu a na hřišti to bylo vidět. S předvedenou hrou můžeme být hodně spokojení, můžeme na tom stavět. Musíme dobře zregenerovat, dobře se připravit na Černou Horu a se stejnou chutí a nasazením hrát i v dalším zápase. Věřím, že olomoucké publikum nás hodně podpoří, těším se.