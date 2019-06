Kapitán Suchý: Moc důležité vítězství. Ani na chvíli jsme nezpanikařili

„Začátek byl strašný,“ uvědomoval si jedenatřicetiletý stoper. „Vůbec jsme to nezachytili, byli jsme rozhození a nepohlídali si centr. Hrůza! Ale tím, že to bylo úplně na začátku, jsme neměli důvod se strachovat.“

Ani na chvilku vás neovládla panika?

Ne, vůbec. Tím, že jsme dostali gól tak brzo, jsme měli opravdu dost času na reakci. To jsme si hned říkali, abychom byli v klidu a jeli dál. Ukázali jsme, že fotbal hrát umíme, a byli jsme lepší. Jsme moc rádi, že jsme vyhráli.

Ceníte si toho, že s vámi gól nezatřásl?

Je dobře, že jsme se rychle zvedli, často jsme se dostávali dopředu a měli dost šancí. Škoda, že jsme nedali druhý gól dřív, i potom jsme měli dost závarů. Mohli jsme rozhodnout dřív, takhle to bylo drama až do konce.

Vám utkání sedlo, navíc jste vymyslel přihrávkou na Schicka druhý gól.

Získal jsem v souboji balon, otevřel se prostor a všiml jsem si Schickyho uprostřed hřiště. Snažil jsem se mu přihrát, on si to nejdřív výborně pustil a pak fantasticky zakončil. To byla extratřída. Je super, když máme v útoku takového hráče.

Může pro vás být hodně cenný, viďte?

Určitě. Víme z tréninku, co dokáže, že je nadstandardní hráč. Chceme hrát tak, abychom ho využili, což se tentokrát povedlo. Nechceme to házet jen na něj, těžko bude dávat dva góly každý zápas, ale snažíme se všichni vytvářet tlak na obranu a pomáhat mu.

Jak důležité je vítězství vzhledem k průběhu kvalifikace?

Obrovsky důležité! Věděli jsme to, s tím jsme do zápasu šli. Vyhrát jsme potřebovali, povedlo se, jsme šťastní, půlku úkolu pro tenhle sraz máme za sebou, ale jedeme dál. V pondělí nás čeká další zápas, začínáme znovu od nuly. Musíme se na Černou Horu pořádně připravit.