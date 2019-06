Kouč Šilhavý: Klepali jsme se až do konce, v nastavení mi dobře nebylo

Česko v bojích o postup na mistrovství Evropy 2020 má za sebou druhý zápas, po březnovém debaklu v Anglii (0:5) si připsalo první body a hned poskočilo na druhou postupovou příčku skupiny A.

„Vítězství jsme potřebovali jako sůl,“ zdůraznil Šilhavý.

Zatrnulo vám, když jste po dvou minutách a z první akce inkasovali?

Moc dobře mi nebylo, byla to docela sprcha, ale to zápas přináší. První gól nás dost zaskočil, ale byl čas s tím něco udělat. Mužstvo ukázalo charakter, strašně těžký zápas a ohromně důležité vítězství.

Pomohlo vám, že jste poměrně rychle vyrovnali. Souhlasíte?

Ano. Hráli jsme hodně náročným způsobem. Na začátku druhé půle jsme se dostali do vedení a měli jsme na to, abychom to pojistili. Bohužel, nestalo se. Klepali jsme se až do konce. V devadesáté páté minutě při tom centru soupeře mi dobře nebylo.

Oddechl jste si hodně?

Lhal bych, kdybych tvrdil něco jiného. Neříkám, že je vyhráno, ale tohle jsme potřebovali. A jsem rád, že jsme vyhráli doma před našimi fanoušky. Byli skvělí.

Jak jste prožíval chvíle, kdy vaši hráči zahazovali šance a nemohli zápas definitivně rozhodnout?

Někdy to tak bývá, že pak soupeř z jedné akce, z jednoho centru, závaru vyrovná. Kdyby nám to tam spadlo, bylo by to kruté. Někdo tam nahoře nad námi držel ochranou ruku. Vítězství jsme si zasloužili.

Zařídil ho Patrik Schick, střelec obou gólů. Stává se z něj pro národní tým nejdůležitější hráč, byť v AS Řím klíčovou roli nemá?

Patrik je vynikající útočník, což u nás v reprezentaci potvrzuje. My jsme s ním spokojení. Měli jsme s ním pohovor a mluvili i o jeho působení v Římě.

O čem konkrétně?

Nebylo by fér, abych to tady veřejně říkal. Když přijede k nám, tak potvrdí, že prostě umí. Věřím, že tomu bude i dál a že bude jedním z těch hráčů, kteří nás posunou.

Bylo na něm vidět, jak touží po hattricku, a vy jste v 78. minutě vystřídal. Proč?

Přál bych mu ten třetí gól, závěr by byl pro nás klidnější. Ale to střídání bylo vynucené, měl toho v nohách opravdu hodně a my tam potřebovali čerstvou krev.

Mimochodem, kvůli tržné ráně v obličeji lékaři dlouho dávali dohromady záložníka Součka. Neuvažoval jste o jeho střídání?

Má čtyři stehy na bradě z venku, tři zevnitř, díru dokořán, není mu rozumět, ale nedovedl jsem si představit, že bych ho střídal Tomáš je bojovník, lékaři svou práci zvládli. Věřím, že se do pondělního utkání proti Černé Hoře dá do pořádku.