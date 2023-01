A ty víš, že jsem Pelé? Drzý Slovák vypráví o životě s králem fotbalu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Bulvární noviny mu nabízely patnáct tisíc eur za jedinou detailní fotku Pelého v rakvi. Při dvoudenním smutečním obřadu stačilo natáhnout ruku a cvaknout. Neudělal by to ani za tunu zlata. Nezradil by přítele, který mu změnil život: „Musel bych se stydět do konce života.“ Manažer Joe Borbély, původem ze Slovenska, ovšem žijící v Brazílii a USA, vás nechá nahlédnout do života vedle fotbalového krále.