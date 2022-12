Beckenbauer o nejvyšší poctě od Pelého. Jak šel Císař kvůli Králi do Ameriky

V polovině sedmdesátých let způsobil Pelé ve Spojených státech obří poprask. Američané začali zjišťovat, co je zač ten „soccer“, a rázem se desetitisíce lidí tlačily na tribunách, jež předtím zely prázdnotou. Brazilskou ikonu postupně následovaly fotbalové hvězdy z Evropy a takový Franz Beckenbauer šel do New York Cosmos zejména proto, aby si na závěr kariéry zahrál s Králem v jednom dresu.