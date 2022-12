Co si dát sklenku whisky, Pelé? Útočník Štibrányi vzpomíná na brazilského krále

Také Čechoslováci tehdy slavili, přestože s Brazílií prohráli 1:3. Byla jiná doba. I největší fotbalisté se dokázali přátelit.

Na Pelého myslel často. V Chile ho stínoval během prvního utkání, které ve skupině skončilo překvapivou remízou 0:0. Zrovna v tom zápase se brazilský čaroděj nešťastně zranil. Střídat se nemohlo, tak šup s ním na levé křídlo naproti Štibrányimu, kde dokulhával: „Ještě na Štědrý den jsem mu zapálil svíčku a prosil, ať vyhraje.“

Ve čtvrtek Pelé prohrál. Porazila ho rakovina. „To je sviňa nemoc. Už můžu přiznat, že mi před čtrnácti lety našli rakovinu prostaty, následovalo ozařování, strach. Chválabohu, raději to zaťukám, se to dalo do pořádku. Měl jsem kliku a třeba i do té stovky vydržím.“