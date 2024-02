Potvrzeno. Šilhavý povede reprezentaci Ománu, podepsal na dva roky

Do Ománu míří se Šilhavým i jeho asistenti Jiří Chytrý, Milan Veselý, kondiční trenér Pavel Čvančara a videoanalytik František Ševínský.

„Věděli jsme, že chceme pokračovat společně a že bychom si rádi vyzkoušeli zahraničí a ideálně opět reprezentaci. Omán je exotická destinace, zajímavá. První dojmy jsou skvělé,“ řekl pro iDNES.cz Jiří Chytrý.

Informaci, že má Šilhavý namířeno právě do Ománu, přinesl iDNES.cz z českých médií jako první. Fotbalový agent Feras Ali v prosincovém rozhovoru připustil: „Omán vede už čtyři roky Chorvat Ivankovič, můj klient, jenže zatím jsme neprodloužili smlouvu. Během ledna odehraje Asijský pohár a uvidíme. Právě Jarda Šilhavý by mohl přijít místo něj.“

Na mistrovství Asie Omán remizoval s Kyrgystánem (0:0) a Thajskem (1:1) a podlehl Saúdské Arábii (1:2). Do vyřazovací fáze nepostoupil a devětašedesátiletý kouč Ivankovič u týmu skončil.

Šilhavý vedl přes pět let českou reprezentaci. Navzdory postupu na letošní Euro do Německa skončil. „Tlak už byl enormní, někdy jsem to ani nechápal. I to přispělo k mému rozhodnutí,“ vysvětlil po výhře 3:0 nad Moldavskem.

Jaroslav Šilhavý při podpisu smlouvy. Nově povede národní tým Ománu.

Dříve trénoval Slavii, Jablonec či Liberec. Mezi jeho největší úspěchy v roli kouče patří dva mistrovské tituly se Slavií a Libercem a postup do čtvrtfinále Eura 2020. Omán je jeho první zahraniční angažmá. V roce 2021 měl nabídku z egyptského Al-Ahlí, ale rozhodl se zůstat u české reprezentace.

V sultanátu Omán, zemi u Arabského moře s bezmála pěti miliony obyvatel, podepsal před pár dny dvouletou smlouvu. Cíl? Postup na mistrovství světa 2026, které se uskuteční v USA, Mexiku a Kanadě.

První zápasy čekají Šilhavého už v březnu. V asijské kvalifikaci na světový šampionát se utká doma a venku s Malajsií. V červnu narazí na Tchaj-wan a Kyrgyzstán. Omán je nyní ve čtyřčlenné skupině po dvou duelech druhý s třemi body díky výhře nad Tchaj-wanem. Na vedoucí Malajsii ztrácí tři body.

Jde o druhého českého kouče, který povede národní tým Ománu, působil zde už Milan Máčala v letech 2006-2007.