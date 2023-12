Hašek k reprezentaci a Šilhavý do Ománu? Libanonský agent exkluzivně

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Možná ho neznáte, ale věřte, že má hodně dlouhé prsty. A dost netradiční jméno. Feras Ali. Byl to on, kdo doporučil kouče Ivana Haška k reprezentaci Libanonu a kdo přivedl Ondřeje Kúdelu do Jakarty. Teď domlouvá Jaroslavu Šilhavému angažmá v Ománu. A věděli jste, že Pavel Vrba hned třikrát odmítl lukrativní laso z Egypta?