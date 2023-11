Šilhavý o vyřazených hráčích: Pro mě velké zklamání. Nešlo rozhodnout jinak

„Informaci o tom, co se stalo, jsme obdrželi dopoledne. Pak jsme se sešli s nejužším vedením, s trenéry, rozhodli jsme a následně si zavolali zmíněné hráče,“ uvedl Pešír.

„Když jsem se to dozvěděl, bylo to pro mě velké zklamání a komplikace. Dál nešlo rozhodnout jinak. Hráči se omluvili a opustili sraz. Věřím, že to neovlivní naši přípravu na důležitý zápas,“ navázal Šilhavý.

Jde o Vladimír Coufala z anglického West Hamu, Jakuba Brabce z Arisu Soluň a také o sparťana Jana Kuchtu.

Pro pondělní utkání, jež je v boji o postup na Euro zásadní, nebudou kvůli svému chování k dispozici. Všichni tři přitom v pátek v Polsku nastoupili v základní sestavě a patří mezi stěžejní hráče kouče Šilhavého.

Nyní ho však zklamali.

„Uvědomili si, co udělali, mrzelo je to, omluvili se týmu, ale to je málo. Už se stalo a musí za to nést následky,“ pokračoval hlavní kouč.

Své jednání navíc hráči ani nevysvětlili.

„Není k tomu moc co říct. Já bych se v tom nechtěl víc pitvat. Ptali jsme se jich, kde vůbec vznikl tem impulz. Co je to napadlo? Ale vysvětlení momentálně nemáme. Je to celé dost nešťastné,“ krčil rameny manažer Pešír. „I já ze své pozice cítím určitou zodpovědnost. Nemáme to tady postavené tak, že chodíme hráčům v deset hodin večer zhasínat, ale vím, že tohle jde i za mnou.“

Na fotografiích v klubu byl společně s fotbalisty zachycen i jeden z členů výkonného výboru asociace Tomáš Neumann.

„Vylučuji a v žádném případě není pravda, že bych doprovázel hráče národního týmu na jejich večerní akci nebo se na organizaci této akce jakkoliv podílel,“ zdůraznil.

Podle svých slov byl v Olomouci na večeři s dcerou a dalším členem výkonného výboru Pavlem Nezvalem. S dcerou se pak prý přesunul do zmíněného klubu, kde potkal i trio reprezentantů.

„Uvědomuji si, že společná fotka s jedním z hráčů nepůsobí pro veřejnost důvěryhodně, ale sám jsem inicioval odchod hráčů na hotel. Celá situace je souhrou výše uvedených okolností a samozřejmě, že si jako člen VV FAČR uvědomuji její závažnost,“ doplnil.

Česku stačí k postupu na šampionát i remíza. Ve hře jsou před posledním utkáním senzačně také Moldavci, potřebují však vyhrát.