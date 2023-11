Vypadli dva obránci. Jaká by měla být sestava pro rozhodující duel fotbalistů?

Ironií je, že Coufal v pátečním utkání v Polsku (1:1), v němž si národní mužstvo už postup mohlo zajistit, raději pustil polského protivníka Zalewského do gólového brejku, než aby faulem riskoval třetí žlutou kartu v kvalifikaci. Kvůli ní by totiž proti Moldavsku nastoupit nemohl.

Jediným napomínaným českým reprezentantem ve Varšavě byl stoper Jakub Brabec, další z hříšníků z olomouckého nočního klubu. Byla to pro něj druhá žlutá karta v kvalifikaci, jeho start proti Moldavsku by neohrozila.

Pod hrozbou třetí karty jako Coufal hrál už jen Lukáš Provod. Pokud by v pondělním duelu v Olomouci proti Moldavsku od švýcarského sudího Sandro Schärera obdržel osobní trest a Česko senzačně podlehlo, v březnu by slávistický záložník nemohli nastoupit v úvodním duelu baráže.

Češi však o dodatečnou kvalifikaci nestojí. Věří, že si účast na závěrečném turnaji, který příští rok v červnu a v červenci hostí Německo, zajistí přímo. I bez tří opor a stabilních hráčů. Kdo by se o výsledek, který přinese postup, měl postarat?

„Sestavu na další zápas v hlavně zatím nemáme,“ řekl kouč před páteční půlnocí po zápase v Polsku (1:1).

Během víkendu si ji s asistenty už do hlavy dal, ale aféra a vyřazení tří hráčů mu plány jistě změnila. V kádru je 21 hráčů, z toho tři gólmani, šest obránců, sedm záložníků a pět útočníků.

Každopádně do brány opět půjde Jindřich Staněk, to je takřka jistota.

V Polsku český tým nastoupil se třemi stopery, dvěma wingbacky, třemi středopolaři a dvěma útočníky.

Pokud toto rozestavení Šilhavý zachová i na Moldavsko, opět by zřejmě nevyšlo místo na Václava Černého. Jedna z ofenzivních opor během kvalifikace do utkání ve Varšavě vůbec nezasáhla.

Očekávalo by se, že by Šilhavý nesahal do stoperské trojice, ale s vyřazením Brabce možná bude muset všechno přehodnotit. Místo Brabce nasadit Vitíka, nebo hrát jen na dva stopery, kterými by nejspíš byli Zima s Holešem?

Coufala na pravém kraji může zastoupit Douděra, jenž hrál v Polsku na druhé straně. Vlevo by tak zbylo místo na Davida Juráska. Vpravo, ať už na pozici obránce či wingbecka může naskočit také Masopust.

Otázkou je, koho vedle kapitána Součka do středu pole. Michal Sadílek s Provodem nastoupili v Polsku, v závěru šli místo nich Král s Lingrem. Měl by kouč udělat změnu?

Největší výběr má mezi útočníky, z nichž vypadává Kuchta. Ten nastoupil v Polsku s Chytilem a oba v první půli běhali především bez míče a svezli se s nevýrazným ofenzivním pojetím celého mužstva.

V poločase je střídali Hložek s Čvančarou. Na šanci čekají ještě oba nováčci Chorý s Kušejem, který se hodí do brejkových situací. Chorý je zase urostlým typem hráče a jeho místo je ve vápně při centrech nebo při hře do zatažené obrany.