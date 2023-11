Neumann o fotce z diskotéky: Hráče jsem nedoprovázel, byl jsem tam s dcerou

„Vylučuji a v žádném případě není pravda, že bych doprovázel hráče národního týmu na jejich večerní akci nebo se na organizaci této akce jakkoliv podílel,“ zdůraznil v prohlášení, které zaslal i serveru iDNES.cz. „V Olomouci jsem byl na večeři se svoji dcerou, která v Olomouci studuje, a s členem VV FAČR panem Nezvalem a jeho rodinou.“

„Po večeři nás Nezvalovi odvezli do centra Olomouce, kde jsme šli do restaurace s kamarádem a jeho ženou. Po té jsme se dcerou přesunuli společně do baru, kam dorazili i jmenovaní hráči. Byl jsem zde ve svém volném čase s členem rodiny. Uvědomuji si, že společná fotka s jedním z hráčů nepůsobí pro veřejnost důvěryhodně, ale sám jsem inicioval odchod hráčů na hotel. Celá situace je souhrou výše uvedených okolností a samozřejmě, že si jako člen VV FAČR uvědomuji její závažnost.“

Česká reprezentace během neděle kvůli porušení interních pravidel národního týmu vyloučil před klíčovým utkáním kvalifikace o mistrovství Evropy poti Moldavsku tři hráče: Vladimíra Coufala, Jakuba Brabce a Jana Kuchtu.

Právě se současným útočníkem Sparty Neumanna vyfotili. Oba drželi v ruce skleničku.

