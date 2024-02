Do Ománu na dovolenou? Ne, za prací. Kouč Chytrý o novém angažmá

Povězte, jak je to tedy s tou dovolenou?

Je to paradox. Manželka je teď v Ománu na čtrnáctidenní dovolené. Beze mě, já tam byl naopak kvůli vyjednávání na konci minulého týdne. Jen jsme se doma prostřídali. Já přiletěl z Ománu, ona tam odletěla. A v neděli se tam s Jardou chystáme zpět.

Co na to paní, že je teď na pláži bez vás?

Chápe to, vždyť si vzala fotbalového trenéra. Těší se, že spolu budeme objevovat novou kulturu, v Ománu bude se mnou. Někdy je prostě sranda, co vám život přichystá.

To teda. Vám přichystal exotické angažmá. První dojmy jsou jaké?

Skvělé, jsme moc spokojení. Čeká nás něco úplně nového. Netušili jsme, že po našem konci u české reprezentace přijde další angažmá tak brzy. Ale Omán splňoval všechna naše kritéria.

Ta byla jaká?

Chtěli jsme pokračovat společně, také si vyzkoušet zahraničí a ideálně opět reprezentaci. Vše si sedlo, čeká nás zajímavá práce. Jak jsem sledoval Omán během mistrovství Asie, jde o jiné pojetí fotbalu, než v Evropě. Hráči jsou na tom technicky dobře, ale v intenzitě hry a taktických záležitostech je rozdíl.

Omán vedl chorvatský kouč Branko Ivankovič, mluvili jste s ním?

Ano, byl ochotný se s námi bavit, sdílet informace. Odvedl tam výbornou práci, máme na co navazovat. Pro celou zemi by byl obrovský úspěch, kdyby se jim povedlo kvalifikovat se na mistrovství světa 2026, což je už i náš velký sen. Už v březnu máme dva kvalifikační zápasy s Malajsií.

Takže už studujete jejich hru?

Jakmile jsme nabídku přijali, hned jsme se začali připravovat. Moc času není. V neděli odlétáme do Ománu, v úterý se tam opět rozjíždí liga, která byla přerušená kvůli Asijskému poháru. Také začneme navštěvovat utkání, abychom si udělali obrázek o hráčích. Většina hraje v domácí soutěži. Začneme rozebírat videa, připravovat si datovou analýzu. Už se těšíme zpět do práce. Věřím, že v Ománu uspějeme a dvouletou smlouvu prodloužíme. Tak, jak to proběhlo i v české reprezentaci.

Přeci jen, není ve vás ještě lehká pachuť po konci u českého týmu? Navzdory postupu jste si balili kufry.

Kdepak, děláme tuto práci dlouho, jsme profíci. Takové je trenérské řemeslo, nikdy nevíte, kolik času máte před sebou. Myslím, že jsme odvedli kus dobré práce, postoupili na Euro a odešli s hlavou nahoře. Teď už myslíme na Omán.