Brabec před Maďarskem: Ideální příprava. Není to reparát za Albánii

„Soupeř má obrovskou kvalitu, jeho výsledky mluví za vše,“ pokyvoval na předzápasové tiskové konferenci český stoper. Pravda, Maďaři ve čtvrtek zdolali Srbsko 2:1 a vedou svou kvalifikační skupinu. Připomeňme i výhry v Lize národů nad Anglií a Německem.

Maďarsko, země, která dominovala světovému fotbalu na začátku 50. let, nyní znovu žije kopanou. Vždyť na stadion má dorazit až 50 tisíc lidí. Na přátelák s Českem.

Jakub Brabec není v Puskás Aréně poprvé. Před dvěma lety proseděl osmifinále Eura mezi Českem a Nizozemskem (2:0) na lavičce. Ještě coby zadák Viktorie Plzeň sledoval senzační český postup mezi osmičku nejlepších týmů Evropy.

Oživily se vám vzpomínky?

Jistě, při příjezdu na stadion jsem si na ten zápas vzpomněl, krásný to bylo. Ale byl to úplně jiný zápas, než nás čeká teď. Tehdy tu bylo hodně českých fanoušků, atmosféra byla skvělá. Tentokrát takovou podporu mít nebudeme. Kéž by se nám to výsledkově povedlo stejně.

Jaký soupeř vás vlastně čeká?

Viděli jsme sestřih jejich zápasu a nebude to nic jednoduchého. Ale všechna utkání, kdy hrajeme proti těžkým soupeřům, kvituju. Ideální příprava, můžeme si řadu věcí vyzkoušet.

Proti vám bude i Dominik Szoboszlai.

Klíčový hráč soupeře a jednoznačná individualita, což neustále prokazuje. My se ale musíme soustředit na celý tým.

Jaká je nálada ve vašem týmu? S Albánií v Edenu jste jen remizovali.

Jednoznačně je to ztráta. Nálada není nejlepší, kvalifikaci jsme si zkomplikovali. Už jsme mohli být blízko postupu, teď budeme muset zabrat v Albánii.

Jistě jste zaznamenali kritiku po vašem výkonu. Je i proto zápas s Maďary důležitý?

Nevnímám to tak, rozhodně nejde o reparát za Albánii. Jen další utkání v reprezentaci. To, co se děje, je pro nás samozřejmě nepříjemné, ale nikdo nechce na Euro tolik jako my hráči. Musíme k duelu s Maďary dobře přistoupit tak, abychom na další utkání kvalifikace šli co nejsilnější.