Česko? Znal jsem jen Prahu a Panenku, teď jsem tu doma, vzpomíná Maďar Róth

Doma ve Zruči u Plzně má ve sklepě kromě řady fotbalových propriet i dva kotlíky na guláš. Pro 14 a pro 40 lidí. „Papriku do guláše si vozím přímo z Maďarska, to je základ,“ poví Ferenc Róth perfektní češtinou. Přestože pochází ze Székesfehérváru, už osmnáct let bydlí v Česku.