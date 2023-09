Místo zábavy tvrdý trénink. Maďarskou hvězdu cepoval otec, teď září v Anglii

„Vzpomínám si na něj velmi dobře,“ poví Jiří Kladrubský, bývalý univerzální obránce, mistr ligy se Spartou a současný hrající asistent v českobudějovickém béčku.

Proti Szoboszlaiovi nastoupil před třemi lety za Budějovice v přátelském utkání, tehdy ještě maďarský šikula válel v dresu rakouského Salcburku.

Mamku jsem viděl akorát ráno u snídaně. Pak možná chvíli večer po tréninku, ale většinou jsem hned chodil spát.

„Přišel jsem do hry v druhém poločase, on zvládl celý zápas. A neskutečně mě zaujal. To neříkám jen proto, že se o něm bavíme...“ naváže.

„Od té doby jsem ho začal sledovat. Byl výborný na míči, strašně rychlý a už tenkrát uměl vykouzlit geniální přihrávku. Viděl jsem pak jeho góly za maďarskou reprezentaci a řeknu vám, to je parádní střela, jakou s lehkostí umí vyslat.“