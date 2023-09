Maďaři jsou sebevědomí, nic lehkého, tuší Šilhavý. Plánuje změny, prostřídá gólmany

Ještě po čtvrteční remíze 1:1 s Albánií v kvalifikaci o mistrovství Evropy nic moc k sestavě do Maďarska prozrazovat nechtěl. S blížícím se výkopem ale určité změny připustil.

„Chceme dát prostor dalším hráčům z kádru, kteří se ještě neukázali. Na brankářském postu bude také změna,“ avizoval Šilhavý.

Zklamání z nedostatečného čtvrtečního výkonu v reprezentantech zůstává, přesto teď musejí přepnout na zdánlivě druhořadý duel. „Nerad říkám, že je to přátelské utkání. Je to přece přípravný zápas, navíc proti velmi kvalitnímu soupeři,“ oponoval kouč.

Je příprava o něco těžší, když není v týmu optimální nálada?

Zklamaní jsme hodně, ale už je to pryč. Teď už na čtvrtku nic nespravíme, musíme se soustředit na další utkání, která přijdou. Po půlce kvalifikace navíc stále vedeme tabulku a věříme si. Pozici jsme si sice mohli ještě vylepšit, ale nedá se nic dělat. Vyhodnotili jsme si zápas u videa a věřím, že se z chyb poučíme.

Přípravný zápas Maďarsko – Česko V neděli od 18.00 v Budapešti. Vysílá ČT2, online reportáž a zpravodajství na iDNES/fotbal. Česko se od rozdělení federace střetlo s Maďary třikrát s bilancí jedné výhry, remízy a porážky Utkají se 36. a 37. tým žebříčku FIFA, oba letos ještě neprohrály Maďaři jsou rozjetí, ztratili jediný z posledních jedenácti zápasů Ve čtvrtek zvítězili 2:1 v Srbsku a vedou svou kvalifikační skupinu

Můžete být konkrétní? V čem se, viděno s odstupem času, nedařilo?

Všichni jsme v prvním poločase cítili, že to nebylo ono. Byli jsme daleko od sebe, nespolupracovali jeden s druhým, do toho se přidaly nepřesnosti. Vyhazovali jsme tak spoustu míčů a nemohli se dostat do tempa. Pak jsme si to v kabině vyříkali a bylo vidět, že už ta druhá půle byla úplně jiná. Jen škoda toho inkasovaného gólu z jediné střely.

Říkal jste, že po zápase měli kluci hlavy dole. Pracoval jste s nimi nějak, abyste je motivoval?

Kluci vnímali, že to nabuzení a tak dále nebylo ideální. Ani s výsledkem nebyli spokojení. Ale do nedělního utkání nejdeme tak, že je teď povinnost vyhrát kvůli Albánii. My doufáme, že budeme dobře připravení.

Zvažovali jste třeba i změnu rozestavení? Návrat ke hře na čtyři obránce nebo jednoho útočníka?

V hlavě jsme měli různé varianty, ale stejně jako ve čtvrtek, kdy jsme ke konci rozestavení přehodili, se může stát, že během utkání ho znovu proměníme. Nicméně očekáváme, že nebude rozhodovat, v jakém systému na hřiště půjdeme, ale jaký výkon předvedou fotbalisté.

V jakém zdravotním stavu je kádr? Jsou všichni v pořádku, kromě Vladimíra Coufala, který sem neodcestoval?

Jsou tam drobné šrámy ze čtvrtka, ale zítra by měli být všichni k dispozici. Nejhůř je na tom asi Tomáš Čvančara, který má nějaký problém, ale měl by se dát dohromady.

Jaké jsou podle vás nejsilnější stránky Maďarů?

Už nějakou dobu hrají stejným způsobem, mají zajetý systém. Vynikají lehkou přechodovou fází, která je na pohled rychlá a šikovná. Mají pohotové střelce a velice sebevědomé mužstvo, takže nás nečeká nic lehkého.

Navíc je v kádru kapitán Dominik Szoboszlai, jak na něj?

Samozřejmě je to hvězda číslo jedna, takže ten bude vyžadovat největší pozornost. A jak jsme viděli jejich výsledky a výkony; namátkou 4:0 v Anglii, 1:0 v Německu a teď zvítězili v Srbsku (2:1), takže mají velkou sílu a jenom dobře, že naše konfrontace bude velmi kvalitní.

Ptal jste se na soupeře třeba Patrizia Stronatiho, který v maďarské lize působí?

Bavili jsme se spolu, že o zápasy nároďáku je tu velký zájem. Prý přijde hodně lidí, takže spíš jsme to probírali takhle obecně.

Těší se?

Určitě. Když tu hraje, tak se chce předvést. Jestli dostane šanci, nebude to pro něj nic nového a zvláštního. Bude jim rozumět.

Dostanou příležitost třeba bratři Sadílkové?

Je možné, že se zase společně sejdou. Oba jsou v nominaci a jsou zdraví. Může se to stát.

Oživili se vám vzpomínky na osmifinále Eura, když jste tady v Puskás Aréně porazili 2:0 Nizozemsko?

Tak samozřejmě jsem si to promítal, jak to tenkrát bylo. Měli jsme nějaké problémy s cestováním a nakonec to dopadlo skvěle a byl to silný zážitek. Hlavně díky lidem, kteří mohli po covidu konečně na stadion, takže skvělé vzpomínky.