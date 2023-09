KOMENTÁŘ: Pánové, chybí vám kuráž. Místo přešlapování je potřeba akce

Pište si do kalendáře:

12. října, Albánie–Česko.

17. listopadu, Polsko–Česko.

Nečeká se, že by národní tým jakkoli ztratil doma s outsidery z Moldavska a Faerských ostrovů, ale aspoň jednu z ošidných venkovních bitev potřebuje zvládnout, pokud nechce s účastí na šampionátu v Německu hazardovat. A jak se ve čtvrtek v Edenu ukázalo, nebude to jednoduchá mise.

Proč to drhne, trenére?

Taky jste po kostrbatém představení proti Albáncům znejistěli?

Kvalifikaci tým parádně odpálil odvážným výkonem a suverénní výhrou nad nabušeným Polskem, tu ovšem vzápětí zdevalvoval zbytečnou remízou v Moldavsku. Následovaly povinné tři body z Faer a pak zase trápení.

Trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý rozdává instrukce svým svěřencům během kvalifikačního utkání proti Albánii.

Jako na houpačce, což je divné, když se mezi zápasy nic převratného neděje.

Kdyby Česko nemělo kde brát, daly by se nevyrovnané výkony pochopit. Ale nehledejme výmluvy, v tomhle týmu je slušný potenciál. Ve čtvrtek naskočili od začátku čtyři borci z bundesligy, dva z Anglie plus rozjetí tahouni Sparty a Slavie, kteří se na podzim ještě víc obouchají v Evropské lize. Průměrný věk 27 let, čili vhodně namíchaná zkušenost s mládím.

Nikdo netvrdí, že se tahle generace docvakne na úroveň Nedvěda, Rosického nebo Kollera z roku 2004, ale možná aspoň lehce připomíná tým, který se začal tvořit před stříbrnou senzací na Euru 96. Na první pohled vcelku nenápadný, ale bojovný, odhodlaný se ukázat. Se zajímavými možnostmi a s individualitami, které mohou vyniknout, pokud se povede trefit vhodný systém a taktiku.

Přípravný zápas Maďarsko – Česko V neděli od 18.00 v Budapešti. Vysílá ČT2, online reportáž a zpravodajství na iDNES/fotbal. Česko se od rozdělení federace střetlo s Maďary třikrát s bilancí jedné výhry, remízy a porážky Utkají se 36. a 37. tým žebříčku FIFA, oba letos ještě neprohrály Maďaři jsou rozjetí, ztratili jediný z posledních jedenácti zápasů Ve čtvrtek zvítězili 2:1 v Srbsku a vedou svou kvalifikační skupinu Český kouč Šilhavý o změnách v sestavě zatím mluvit nechtěl: „Určitě bychom tým chtěli prostřídat, ale zápas je prestižní, byť není o body. Budeme to chtít odehrát konfrontačně, Maďaři jsou v dobré formě a mají zajímavé výsledky.“

Jenže v tom je ta potíž: víte, co hodlá vlastně současná reprezentace hrát?

Kudy si chce prokutat cestu k úspěchům?

Dokážete pojmenovat její poznávací znamení?

Trenér Jaroslav Šilhavý splnil zásadní úkol, když po zpackané éře kolegy Jarolíma postavil na nohy rozhašený tým. Jenže teď by ho měl šperkovat a cizelovat, ne poslouchat výtky. Je jeho zodpovědností, aby dokázal ze solidního materiálu vyždímat víc než doteď a nedopustil, aby mužstvo přišlo o vrchol, který musí (nikoli může) přijít příští léto na Euru.

Češi už mohli mít turnaj na dohled, jenže sami sebe znervóznili. A kouč tentokrát svými tahy nepomohl.

Kdo chápe, proč brzy střídal vrtkavého Černého, střelce jediného gólu a nejnebezpečnějšího z Čechů?

Proč místo něj do hry poslal slávistu Jurečku, jenž se na podzim střelecky trápí?

Proč nenechal při závěrečném tlaku na hřišti válečníka a nejlepšího hlavičkáře Krejčího, který při každé standardce hrozil ze vzduchu?

A proč odehrál kompletní zápas záložník Král, kterému se znovu nedařilo a taky se lacinou ztrátou podškrábl pod vyrovnání? Vždyť se úplně nabízelo, aby ve středu pole nastoupil Michal Sadílek, jehož pracovitost chválí v nizozemské lize.

Do akce! Dřív, než bude pozdě

Nesrozumitelných tahů bylo přespříliš a Šilhavý je marně zkoušel obhájit. „Nevím, jestli byl Černý nejaktivnější, to je možná váš pohled,“ přemítal před novináři. „Měli jsme na lavičce další útočníky, kteří taky čekali na svou šanci. I z toho důvodu jsme sáhli k okysličení naší hry.“

Špatná volba, místo okysličení totiž nastala křeč.

Šilhavý nikdy nebyl řečníkem, který každé ošemetné rozhodnutí dokáže vyargumentovat jako slávistický kouč Trpišovský nebo sparťan Priske. Už tím, že při odpovědích utíká k frázím, fanoušky poněkud dráždí. A občas si vyloženě nabíhá sám, třeba i zdánlivě nepodstatnými drobnostmi. Jako když do poslední nominace zařadil mezi náhradníky stopera Čelůstku, který po ročním výpadku ve čtyřiatřiceti odešel ze Sparty dohrát kariéru kamsi do Turecka.

Zklamaní čeští fotbalisté po remíze s Albánií v kvalifikačním utkání na mistrovství Evropy.

Nejen hráčům, kteří proti Albánii nepochopitelně probendili první poločas, ale i trenérovi by prospěla daleko větší kuráž. Svěžejší a pružnější přístup. Schopnost ve vteřině lépe zareagovat a proměnit zápas. Když Šilhavý přiznal, že v poločase bylo na vystřídání několik hráčů, proč tedy nevyměnil ani jednoho?

Protože jeho mírná povaha mu velí uvažovat asi takhle: „Ještě počkáme, budeme věřit, třeba se to otočí.“ Což se někdy opravdu stane, ale častěji ne. Spoléhat na to, že se věci dají do pohybu samy od sebe, nedává smysl.

Místo opatrného přešlapování je potřeba akce.

Dřív, než bude pozdě.