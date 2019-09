Kalvach je nováčkem v reprezentaci, Šilhavý povolal i Krmenčíka a Simiče

Národní mužstvo může během následujícího týdne razantně vykročit za postupem na mistrovství Evropy 2020.

Když zvládne sobotní zápas v Kosovu a ten příští v úterý v Černé Hoře, oběma protivníkům v tabulce odskočí.

„Jsou to hodně důležité zápasy. Myslím si, že ještě o postupu nerozhodnou, ale hodně napoví,“ zdůraznil kouč Šilhavý.

Do třiadvacetičlenného kádru povolal ty, kteří na jaře kvalifikaci solidně rozjeli. Po debaklu v Anglii se národní mužstvo zmátořilo a v červnu si doma poradilo s Bulharskem i Černou Horou.

Před dvěma duely venku se sešlo v pondělí, do pražského hotelu Don Giovanni u stanice metra Želivského dorazili i dodatečně nominovaní: Lukáš Kalvach z Plzně, Ladislav Krejčí z Boloně, plzeňský Michael Krmenčík a jablonecký Martin Doležal. Na cestě je Stefan Simič z Hajduku Split.

Ti všichni v původní nominaci nebyli, Simič nahradil zraněného Tomáše Kalase z Bristolu, zbývající čtyři obsadili volná místa v třiadvacetičlenném kádru.

Za Kalase chtěl kouč nejdřív slávistu Kúdelu. Ten na sraz sice přijel, ale jen proto, aby se omluvil z rodinných důvodů. A tak se dostalo na Simiče, který pod Šilhavým ještě neprezentoval. Naposled byl za jeho předchůdce Karla Jarolíma na podzim 2017.

Čtyřiadvacetiletý Kalvach je olomouckým odchovancem, v létě přestoupil do Plzně, kde si hned vybojoval místo v základní sestavě, rychle se zařadil mezi opory.

„Byl jsem sice mezi náhradníky, ale nečekal jsem, že se do mužstva dostanu. Je to pro mě překvapení,“ řekl Kalvach na pondělním srazu. „Hodně to pro mě znamená, reprezentace je nejvíc.“

Krmenčík byl pro Šilhavého jasnou volbou, dvojkou na hrot za Patrikem Schickem. Minulý týden léčil svalové zranění a nevědělo se, jestli bude v pořádku. Když v sobotu v Příbrami za Plzně nastoupil, byl jeho posun do reprezentace očekávaný.

I další dodatečně nominovaný útočník Doležal už pod Šilhavým v poslední době v reprezentaci byl. Je prověřený a Šilhavý nerad dělá velké změny.

To se týká i krajního záložníka Krejčího, byť v úvodních dvou kolech italské ligy nenastoupil.

U oběda chyběl útočník Patrik Schick, který v poslední den přestupového období řeší odchod z AS Řím. „Jedná se, jestli změní působiště,“ poznamenal asistent Jiří Chytrý.