Působí to na mě fantasticky, jsem ohromený, říká Suchý o bundeslize

Augsburg je menší, rodinný klub, který na nejvyšší úrovni v Německu hraje od sezony 2011/12. A v posledních osmi ročnících jen dvakrát skončil v první polovině tabulky – před pěti a čtyřmi roky.

Zato v Basileji nastupoval Suchý v Lize mistrů. Na stadionech v Manchesteru, v Paříži, na Realu Madrid, Liverpoolu i Arsenalu...

Byť mu nakonec ve švýcarském klubu nabídli novou smlouvu, jedenatřicetiletý stoper potřeboval změnu. „Během jara jsem si vyjasnil, že bych chtěl zkusit něco nového. Roky mi přibývají a to rozhodnutí bylo jednoznačné,“ uvedl Suchý.

A vážně vás Augsburgu doporučil jeho dlouholetý hráč Jan Morávek?

Jasně, asi to tak bylo. (úsměv) Trenér Martin Schmidt je Švýcar a zná ligu, sledoval Basilej v Lize mistrů, znal mě, věděl, jaké postavení jsem si v Basileji vybojoval. To byla výhoda. No a takové ty bližší věci, jako charakter a tak dále, mohl popsat Honza. Už jsme byli na večeři, snažil jsem se mu poděkovat aspoň takhle. Ale on říkal: Hele, já jsem jedině rád, když tu někdo z Česka bude.



Nakonec jste se tam ještě s Tomášem Koubkem sešli tři.

A Honza nám v začátcích hrozně pomáhá. Jen škoda, že měl v přípravě dvě zranění... Když byl v pohodě, prokazoval, že je velice platným hráčem. Držím palce, aby mu zdraví sloužilo tak, aby mohl o místo zabojovat. V týmu není typ fotbalisty jako on. Umí velice dobře pracovat, umí s balonem něco vymyslet. Komplexní hráč. Ta zranění mě hrozně mrzí.

Splňuje zatím Augsburg vaše očekávání?

Víte, zásadní pro mě bylo, že mě čeká nové prostředí, spoluhráči, organizace, tréninky, lidi, trenér... Cítil jsem, že něco takového bych chtěl zažít. Zároveň mám dvě děti, takže k tomu patří i ty věci okolo. Chtěl jsem mít v Augsburgu rodinu co nejdřív, taky vyřešenou školu a školku pro děti, hezké bydlení. Jsme moc spokojení, to jsou pro mě velice důležité parametry.

Rozumím. A fotbalově?

Pár týdnů jsem si zvykal na tempo, které v přípravě bylo hodně vysoké, ale nikdy jsem se takových výzev nebál. Že bych na to neměl fyzicky, nebo fotbalově? To ne.



Ale konkurence tam je vyšší než v Basileji, ne?

V týmu bylo přes léto hodně změn. Odešli dva stopeři, pak další tři přišli - jednoho koupili, dva na hostování. Snaží se vytvořit velice dobré konkurenční prostředí. A protože hrajeme jen ligu, musíte přes týden makat, abyste o víkendu šanci dostal. Intenzita tréninků je vysoká. A všechno okolo je prostě úžasné - zázemí, lidi na stadionech, soupeři, veliká kvalita. Zatím to na mě působí fantasticky, jsem ohromenej. Je super být toho součástí.



Akorát jste po porážce s Dortmundem (1:5) vypadl ze sestavy.

Mým cílem je se do základu dostat. Jsme pořád v takovém zahřívacím režimu. Trenér si to hledá, minule v Brémách jsem po vyloučení Lichtsteinera hrál druhý poločas. Věřím, že si to sedne a budu tam.

Když jsme u Dortmundu, co tam Slavii čeká?

Dortmund proti nám ukázal obrovskou kvalitu v šestnáctce, excelentní zakončení. Hraje hodně otevřeně, většina týmů s nimi hraje opatrně a na brejky. Slavia na ně určitě bude mít nějaký recept, umí se dobře připravit na soupeře.

Slavii před Ligou mistrů opustil Alex Král. Těší vás, že se vydal „vaší“ cestou do Spartaku Moskva?

Je to hezké. Ta nostalgie, všechno vám hned naskočí. Ve Spartaku se toho hodně změnilo, vedení, zázemí, nový stadion. Bázu za městem ale pořád používají. Spartak sleduju, jsem pořád fanoušek. V létě udělali hodně změn, ale pořád se nebojí dávat šanci mladým.

Dostane ji Král?

Alex už něco za sebou má, pár zápasů v Evropě a tak dál, ukázal se ve velice dobrém světle. Spartak má nový tým, obchodoval asi nejvíc za poslední roky. Alex může být součástí té letní přeměny, mohl by tam mít místo. Jen škoda, že neudělali Evropskou ligu. Ale poháry budou určitě cíl na tenhle rok. Ambice Spartak má.

Když mluvíme o spoluhráčích z reprezentace: co Patrik Schick a Lipsko?

Těšíme se, že nás v bundeslize bude víc. Lipsko je skoro velkoklub, hráč jeho kvalit si takové angažmá zaslouží. Hrozně mu držíme palce, aby to vyšlo. Bude mít konkurenci, ale s tím do toho šel. S Ligou mistrů je čeká hodně zápasů a myslím, že prostor dostane. Lipsko hraje dobrý fotbal, má devět bodů po třech kolech, je to pro něj velice dobrý krok.