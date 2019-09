První pozvánka i devítka na dresu. Kalvach: Plzeň mi k nominaci pomohla

Vizitka

Datum a místo narození: 19. července 1995, Olomouc

Výška a váha: 183 cm, 77 kg

Post: záložník

Klub: Plzeň (od 2019)

Předchozí působiště: Olomouc (2002-16), Táborsko (2016-17), Olomouc (2017-19)

Prvoligová bilance: 66 zápasů/tři góly

Reprezentace: 14/0 do 19 let, 2/0 do 20 let