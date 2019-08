Ať má Schick už klid. Reprezentace řeší útočníky, blíží se návrat Necida

Před zářijovými kvalifikačními zápasy v Kosovu a Černé Hoře má Šilhavý největší starosti s útočníky.

V původní nominaci je jediný, Patrik Schick však v hlavě momentálně spíš řeší svou klubovou budoucnost, než duely v Prištině a Podgorici o postup na mistrovství Evropy 2020.

„Ideální to není,“ poznamenal Šilhavý.

Třiadvacetiletý fotbalista o víkendu v úvodním ligovém duelu AS Řím proti Janovu (3:3) zůstal jen na lavičce. Italská média chrlí zprávy o jeho odchodu do Lipska.

„Vím, že to řeší, jsem s ním v kontaktu. Absolvoval celou přípravu, takže je schopný hrát zápasy.“

Nominace na kvalifikaci v Kosovu a v Černé Hoře Vrací se Darida, chybí Pavelka

Schick odchod může řešit nejdéle do pondělí, kdy ve většině západoevropských soutěží končí přestupní termín. A v pondělí začíná reprezentantům soustředění. „Takže do té doby by to mělo být vyřešené, takže u nás už by měl být v klidu,“ podotkl Šilhavý.

„Klidného“ Schicka národní mužstvo potřebuje, lepšího útočníka k dispozici nemá. A zatím nemá ani nikoho k němu.

Michael Krmenčík ve víkendovém utkání za Plzeň utrpěl svalové zranění a podle původních informací by měl být mimo hru týdny. „Ale podle čerstvých zpráv by to nemělo být tak vážné. Je šance, že se dá dohromady.“

Šilhavý k Schickovi dodatečně povolá ještě dva klasické útočníky. Pokud se uzdraví, jedním z nich bude Krmenčík. Druhým by mohl být Tomáš Necid, který za národní mužstvo nastoupil naposled před třemi lety.

V nizozemské lize dal ve čtyřech zápasech tři góly, o víkendu přispěl dvěma trefami k vítězství Haagu nad Waalwijkem. „Přiznám se, že Necida mám vysoko,“ řekl Šilhavý.

Když se Krmenčík nedá zdravotně do pořádku, otevírá se šance pro Zdeňka Ondráška z Dallasu, jabloneckého Martina Doležala, plzeňského Tomáše Chorého, slávistu Milana Škodu či sparťana Libora Kozáka, kteří jsou mezi náhradníky.

„Věřím, že si poradíme, že i útočníky dáme dohromady,“ ujistil Šilhavý.

Česko ve třech kvalifikačních zápasech dalo pět branek. Jednu z nich vstřelil Jankto, třikrát se trefil Schick a jedna byla vlastní. K nešťastnému zásahu Černohorce Kopitoviče donutil právě Schick nebezpečným stříleným centrem.

Soupeři vědí, že pokud chtějí proti Česku uspět, musí zastavit především Schicka.