Darida: Můžeme udělat klíčový krok k postupu, ale bude to velmi náročné

Češi v kvalifikaci o Euro 2020 chtějí navázat na domácí zápasy s Bulharskem (2:1) a Černou Horou (3:0), kterými uzavírali sezonu.

Šilhavý povolal dalších pět hráčů Pondělní doplnění české nominace

Vladimír Darida, kterého během minulého ročníku trápily zdravotní problémy, u triumfů kvůli potížím s kolenem chyběl, od léta je ale stoprocentně fit.

„Moc jsem se těšil zpátky na fotbal a myslím, že v přípravě to bylo i vidět. Začalo se mi dařit, zdraví drží, to je hodně důležité. Ta euforie, že jsem na trávníku a hraju, se mě stále drží. Doufám, že to tak bude co nejdéle,“ líčil středopolař berlínské Herthy v žižkovském hotelu Don Giovanni, kde se reprezentace sešla před duely v Kosovu (7. září) a Černé Hoře (10. září).

Je na vás vidět, že si návrat k fotbalu užíváte.

Celou přípravu jsem se těšil, že budu hrát zápasy, až se sezona rozběhne. Jsem moc rád, že můžu rozehranej přijet na nároďák. Zápasy za reprezentaci jsou vždy výjimečné.



Čekají vás dva duely na Balkáně. Co od nich očekáváte?

Bude to samozřejmě velice náročné, jak v Kosovu, tak v Černé Hoře. Týmy z Balkánu jsou vždy doma hodně silné, čeká nás tam bouřlivé prostředí. Doufám, že to zvládneme. Může to být klíčový krok k postupu - všichni cítíme, že když se nám to teď povede, bude to na dobré cestě.

Vybavíte si zkušenost s balkánským prostředím?

S Plzní jsme hráli v Sarajevu kvalifikaci o Ligu mistrů. A vím, že ten zápas byl jiný než zápas doma v Plzni, jejich hráče to prostředí tlačí dopředu. Budeme se jim muset vyrovnat v nasazení, kvalitou bychom je měli předčít. Musíme zachovat klid.



Řekl byste, že Kosovo je z kvalifikační skupiny největší neznámou?

Dá se to tak říct. Ale je to velice nepříjemný soupeř. Ač byl v posledním koši, tak kvalitou tam rozhodně nepatří. Je velice nepříjemný, okrádá ostatní týmy o body. Všichni hráči Kosova nastupují v zahraničí, je to nevyzpytatelný tým.

S jakým bodovým ziskem byste byl po desátém září spokojený?

Samozřejmě ze šesti body. (úsměv) Oba zápasy chceme v ideálním případě vyhrát.



„Slavia proti Dortmundu není bez šance“ Darida se v rozhovoru zamýšlel i nad podzimním účinkováním Slavie ve skupině Ligy mistrů: český šampion v ní mimo jiné narazí i na bundesligový Dortmundu. „Není tak, že by slávisté byli bez šance. Mohli by nějaké body získat. A to i v Dortmundu - je tam sice super stadion s jedinečnou atmosférou, uvidí tam pořádné fanoušky. Tedy ne, že by tady nebyli, ale ten jejich kotel, žlutá zeď, to je něco neuvěřitelného. Ale Dortmund je tým k poražení, což teď ukázal i Union Berlín,“ připomněl český záložník nečekanou výhru (3:1) nováčka.



Přijel jste jako hráč základní sestavy Herthy, ve všech zápasech jste nastoupil od začátku. Jak náročné bylo probojovat se zpátky?

Nic snadného. Těsně před přípravou jsem viděl přestupy, přišel střední záložník Eduard Löwen a jiný středopolař Marko Grujič, který hostuje z Liverpoolu, zůstal na další rok. Nebylo snadné na to koukat, ale těšil jsem se, až budeme na hřišti, abych mohl všem dokázat, že pokud jsem zdravej, tak že mám na základ.

Začali jste zostra: na Bayernu. A uhráli remízu 2:2, to potěší, ne?

No, kdybychom se bavili hned po Bayernu... (úsměv) Ten bod byl super, ale pak jsme to nedokázali potvrdit doma proti Wolfsburgu.

Tomu jste podlehli 0:3 a pak vás stejným výsledkem zdolalo i Schalke. Čím to, že jste vám to po bodu z Bayernu nešlo?

V zápase s Wolfsburgem nám chyběl takový ten základ, co bychom měli předvést - statistiky sprintů, naběhaných metrů, soubojů byly mnohem horší než s Bayernem. Na Schalke jsme se zlepšili, ale nevedlo se nám v ofenzivě a srazily nás dva vlastní góly... Ale věřím, že je to jen začátek. Do konce sezony zbývá 31 zápasů, máme velmi kvalitní mužstvo na to, abychom se oklepali a začali sbírat body.

Jaké má Hertha vlastně ambice? Pohárové příčky?

Hlavně top desítka. A podle vývoje sezony nám vedení dává další cíle, z té první desítky navíc k pohárovým pozicím už není daleko. Doufám, že to rychle dohoníme ztrátu a vyhoupneme se nahoru.