Fotbalistky jsou v Kalifornii. Střetnou se s mistryněmi světa

Americký výběr nastoupí bez hvězd Megan Rapinoeové či Alex Morganové. Trenér Vlatko Andonovski se rozhodl dát na turnaji příležitost mladším hráčkám.

„V kádru jim chybí ty nejstarší a topové hráčky, které tým táhly. Zabudovávají nové mladé hráčky, ale vůbec se nemusíme bavit o síle USA. Považuji je za světovou jedničku. Jsem rád, že si s tímto soupeřem můžeme zahrát, abychom věděli, jak na tom jsme a co s nimi dokážeme uhrát,“ uvedl Rada na webu Fotbalové asociace ČR.

Dosud jediný vzájemný duel v roce 2000 na turnaji v Melbourne vyhrály Američanky vysoko 8:1.

Na stadionu v Carsonu, kde hrají losangeleské týmy mužskou MLS, se mohou fotbalistky těšit na skvělou diváckou kulisu. Podle Rady má přijít asi 25 tisíc diváků. „Samozřejmě je to takový bonbonek k tomu zápasu. Myslím si, že před takto plným stadionem ještě holky nehrály. Je to pro ně další velká zkušenost, hrát v takovéto atmosféře je paráda,“ řekl vicemistr Evropy z roku 1996.

V dalších zápasech jeho tým narazí na Island a Nový Zéland. „Je to velmi prestižní turnaj a jsme vděční, že nás Američanky pozvaly. Pro mě jsou tady top týmy. Řadím je ke světové špičce. Tím pádem je to pro nás obrovská výzva znovu sbírat zkušenosti a vzít si z turnaje co nejvíce,“ prohlásil Rada.