Ke sporáku mě posílala jen máma. Jak česká trenérka chystá Nový Zéland na MS

Je to jedenáct let, co opustila český fotbal. „Chtěla jsem nějaké změny, ale prý jsem byla moc aktivní,“ vzpomíná Jitka Klimková, vůbec první Češka s nejvyšší trenérskou profilicencí UEFA. Vyrazila tedy na druhý konec světa. Působila v Austrálii či USA a od září vede reprezentaci žen Nového Zélandu. Nyní ji čeká zápas proti Česku.