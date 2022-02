České fotbalistky po remíze s Američankami podlehly Islandu

Češky proti ostrovnímu celku nastoupily oproti duelu s úřadujícími mistryněmi světa s osmi změnami v základní sestavě. Islanďanky rozhodly o vítězství v rozmezí 11. až 18. minuty, kdy se prosadily Natasha Anasiová a Selma Magnúsdóttirová. Až v 85. minutě snížila Khýrová. „Myslím si, že jsme byly lepším týmem. Měly jsme více šancí, ale bohužel jsme je neproměnily, což nás stálo body,“ citoval Michaelu Khýrovou web Fotbalové asociace ČR.

„To, co jsme si nepřáli, v začátku utkání neinkasovat, se nám nepodařilo splnit. Věděli jsme o silné stránce Islandu, což jsou centry do vápna, tam nás potrestal a do dvacáté minuty jsme prohrávali 0:2. Pak se tým zvedl, šel herně nahoru a byli jsme lepší,“ řekl kouč Rada. „Dokázali jsme přehrávat soupeře a vytvářet si dobré závary, které se nám bohužel nepodařilo dohrát. V druhém poločase jsme si vytvořili dostatek šancí a zakončení na to, abychom gól dali, to nás dnes minimálně stálo bod,“ dodal.