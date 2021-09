Wiesner, Havel, Sáček... Čtenáři chtějí s Ukrajinou vidět méně vytížené hráče

Do přípravy s Ukrajinou by poslali hodně kombinovanou sestavu. Dali by šanci třeba Tomáši Wiesnerovi, Václavu Jemelkovi, Milanu Havlovi či Michalu Sáčkovi. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě radí trenérovi Jaroslavu Šilhavému, koho večer postavit.