Šilhavý řešil s kluby rozložení zátěže. Ale podcenění Ukrajiny nehrozí, řekl

Trenér národního týmu prožívá prapodivný sraz. Už skládání samotné nominace byla pořádná fuška, z různých důvodů mu vypadlo na dvacet hráčů. Někteří i během srazu, jako Jakub Jankto či Tomáš Vaclík.

K tomu můžete přičíst nejistou situaci ohledně stopera Tomáše Kalase, který v Belgii s virózou nastoupil s velkým sebezapřením.

Česko - Ukrajina ve středu od 20:45 ONLINE

„Po zápase se necítil nejlépe,“ přiznal Šilhavý, od něhož se ve středu očekává protočení jedenáctky. I s ohledem na výše zmíněný fakt, že nejmenované kluby kouče před přípravným utkáním poprosily, aby některé hráče pošetřil.

Týkat se to může třeba Vladimíra Coufala, Tomášů Součka a Holeše, Adama Hložka... Zkrátka fotbalistů, kteří nastoupili proti Bělorusku i Belgii.

„Nebudu říkat, jak to budeme, nebo nebudeme míchat, ale věřím, že sestavu zvolíme správně,“ poznamenal Šilhavý.

Je pro vás složení sestavy vzhledem k okolnostem velké dilema?

Je na místě respekt k soupeři, Ukrajina je velice kvalitní tým. Budeme se snažit postavit základní jedenáctku i další hráče, co vstoupí do utkání později, co nejlépe, abychom byli dostatečně silní a odehráli dobré utkání.

Jasné místo v základu má brankář Jindřich Staněk. Měl jste den před výkopem už jasno i o ostatních postech?

Jsme rozhodnutí o většině. Ale jména neprozradím. Je to příprava, ale nebereme ji na lehkou váhu, čeká nás kvalitní soupeř, podcenění nehrozí. Bereme to s respektem, i přesto budeme chtít zapojit některé hráče ze širší nominace.

Upřímně, netěšíte se, až tento sraz skončí? Nebylo absencí až moc?

Na jeden sraz jich bylo až příliš. Ale přípravný zápas byl naplánovaný, takže se k tomu musíme postavit čelem. Věřím, že ti kluci, kteří nastoupí, se ukážou v dobrém světle a třeba si řeknou o místo v další nominaci.

Ze základní sestavy vypadl Alex Král, trápí ho pokles formy. Pomůže mu přesun do West Hamu?

Moc mu ho přeju. Věřím, že se tam prosadí, je to chytrý kluk, má to v hlavě srovnané. Ví, co chce. Posun do prestižnější soutěže mu přijde k duhu, vítám ho. Věřím, že zkušenosti, co tam nabere, přenese do nároďáku a vrátí se příště v lepší formě, než je teď.