V zájmu není blamáž Francie, Itálie či Španělska. Jak je to s českou účastí na MS

Česko v kvalifikační skupině E ztrácí na první Belgii šest bodů, ve hře už jich je jen devět. Přímo na mistrovství světa postoupí ze skupiny jen vítěz, což takřka jistě bude Belgie, první tým světového rankingu reprezentací.

„Byla jasným favoritem, kvalitu a dominanci potvrdila. Už ji těžko někdo předhoní,“ řekl krátce před nedělní půlnocí na tiskovce po zápase v Bruselu trenér národního mužstva Jaroslav Šilhavý.

Tabulka skupiny E Tým Z V R P S B 1. Belgie 5 4 1 0 20:4 13 2. Česko 5 2 1 2 8:7 7 3. Wales 3 2 0 1 5:5 6 4. Bělorusko 4 1 0 3 6:14 3 5. Estonsko 3 0 0 3 6:15 0

Aby se Češi na první příčku ještě dostali, museli by do konce kvalifikace všechno vyhrát, výrazně si vylepšit skóre, protože to v případě bodové rovnosti dvou týmů rozhoduje. Belgičané by pak ze tří zápasů museli získat maximálně tři body. Uvažte sami: je to reálné?

Češi v říjnu hostí Wales a představí se v Kazani proti Bělorusku. V listopadu kvalifikaci zakončí doma proti Estonsku. V silách týmu jsou tři vítězství, to jednoznačně. Belgie hraje ve středu v Kazani proti Bělorusku, v listopadu pak hostí Estonsko a končí ve Walesu.

Baráž o MS 2022 Fakta k dodatečné kvalifikaci Účast: 12 zemí - 10 týmů z druhých míst kvalifikačních skupin, 2 vítězové Ligy národů 2020, které se v kvalifikaci neumístí na prvním či druhém místě skupiny Termíny baráže: semifinále 24. a 25. března 2022, finále 28. a 29. března 2022 Vítězové Ligy národů podle žebříčku: Francie, Belgie, Itálie, Španělsko, Wales, Rakousko, Česko, Maďarsko, Slovinsko, Černá Hora, Albánie, Arménie, Gibraltar, Faerské ostrovy Kdo by šel do baráže jako vítěz Ligy národů podle současné situaci v kvalifikaci: Wales a Rakousko Kdo by šel do baráže z druhých míst v kvalifikaci podle současných tabulek: Portugalsko, Švédsko, Švýcarsko, Finsko, Česko, Izrael, Nizozemsko, Chorvatsko, Polsko, Arménie Kdo by postoupil přímo na MS podle současných tabulek: Srbsko, Španělsko, Itálie, Francie, Belgie, Dánsko, Turecko, Rusko, Anglie, Německo.

Los baráže, nasazení: nejlepších šest týmů z druhých míst v kvalifikaci; nenasazení: zbývající čtyři týmy z druhých míst v kvalifikaci a vítězové Ligy národů Semifinále baráže: tři skupiny po čtyřech (skupina A, skupina B, skupina C). Semifinále na jedno utkání na stadionu nasazeného týmu. Vítězové postoupí do finále, o místě konání rozhodne los.

„My hrajeme o druhé místo s Walesem. U nich jsme nešťastně prohráli, takže jsou ve výhodě, ale v říjnu máme Velšany doma. Popereme se o druhé místo a o baráž,“ zdůraznil Šilhavý.

Na vrcholný turnaj postoupí z evropské části kvalifikace přímo deset vítězů skupin.

Do baráže půjdou mužstva na druhých místech a dva nejvýše postavení vítězové loňské Ligy národů, kteří v kvalifikaci neskončí na prvních dvou příčkách ve své skupině. Dvanáct zemí se pak utká v baráži o tři postupová místa.

Pro český reprezentační fotbal tak nastane čas rozuzlení poslední březnový týden 2022, kdy dodatečný boj o světový šampionát v Kataru vrcholí. Nejpozději v úterý 29. března se bude vědět, jestli se národní mužstvo mezi vybranou společnost dostane.

„Baráž je pro nás hratelná, je to jen na nás, jestli na mistrovství světa postoupíme,“ prohlásil po utkání v Belgii záložník Antonín Barák.

Češi se nemusí moc nervovat, že by se do baráže nedostali, i kdyby závěr kvalifikace pokazili.

Pohodlně by se totiž měli vejít mezi ty dva s divokou kartou. Mezi všemi vítězi Ligy národů jsou sice až sedmí v pořadí, ale je před nimi právě Belgie s Walesem, soupeři z kvalifikační skupiny.

Když ji Belgie vyhraje a Wales skončí druhý, Češi pak pro jistou účast v baráži budou potřebovat, aby ve svých skupinách na prvních dvou místech skončila tři z těchto čtyř mužstev: Francie, Itálie, Španělsko a Rakousko.

Francie, Itálie i Španělsko by mezi prvními dvěma měly skončit bez problémů, Rakousku se nedaří, a do baráže tak půjde nejspíš jako první z vítězů Ligy národů, což Čechům vadit nemusí. Oni, nebo Wales budou ti další.

Složení dvanáctičlenné baráže se bude vědět nejpozději 15. listopadu, kdy končí evropská část kvalifikace. Poté následuje los, ten přesné datum zatím nemá.

Při losu baráže šest nejlepších týmů z druhých míst kvalifikačních skupin bude nasazených.

Los je je roztřídí do tří skupin A, B a C.

K nim budou nalosovány zbývající čtyři týmy z druhých míst a dva vítězné celky z Ligy národů, které v kvalifikaci skončily na třetím či horším místě. Podle současného postavení by to bylo Rakousko a Wales. Místo Walesu, pokud v závěru kvalifikace přeskočí Šilhavého tým, to pak bude Česko.

Z toho vyplývá, že Česko se do baráže nedostane jen v případě, pokud skončí ve své kvalifikační skupině třetí či horší a stejnou blamáž prožijí minimálně dvě z těchto zemí: Francie, Španělsko, Itálie a Rakousko.

Baráž se hraje ve třech skupinách systémem play off. Semifinále na jedno utkání se uskuteční na stadionu nasazeného týmu, takže pokud Češi neskončí mezi nejlepšími šesti celky z druhých míst kvalifikačních skupin, budou hrát semifinále venku.

Vítězové postoupí do finále, o jehož místě rozhodne los. Vítězové finále barážových skupiny A, B a C si zajistí letenky do Kataru.

Barážová semifinále se hraji 24. a 25. března 2022, finále 28. a 29. března příštího roku.