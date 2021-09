Jsme pyšní, slyšel Staněk od Lukaka i kouče Belgie. Nastoupí i proti Ukrajině

V neděli v průběhu kvalifikačního utkání v Belgii v reprezentaci debutoval, když po čtrnácti minutách střídal zraněnou jedničku Tomáše Vaclíka.

Ve středu poprvé v národním mužstvu bude v základní sestavě. Jeho jako jediného trenér Jaroslav Šilhavý na předzápasové tiskovce jmenoval. „Jindra nastoupí od první minuty,“ řekl kouč.

Pětadvacetiletý gólman Viktorie Plzeň dostal přednost před Filipem Nguyenem. Třetím gólmanem v týmu je Matěj Kovář, který se přesunul ze srazu jedenadvacítky.

„Jsem připravený a moc se těším,“ řekl Staněk.

Už jste premiéru v Belgii vstřebal?

Jo, už jo. Jak už jsem říkal, pro moji kariéru to byl výjimečný moment.

Přitom během letní přípravy jste marodil a v sezoně odchytal jediný zápas v Hradci těsně před tím, než jste se dodatečně dostal do nominace. Po týdnu první a nečekaný start, ve středu už v základní sestavě. Není to na vás příliš rychlé?

Je pravda, že jsem toho moc neodchytal, ale hodně jsem trénoval, dřel, abych byl co nejlíp připravený, až se do brány dostanu. Možná to vypadá hloupě, že po jednom zápase v lize jsem v základní sestavě reprezentace. Ale to já moc hodnotit nechci. Beru to jako velkou šanci, trenéři se pro mě rozhodli. Soustředím se jen na to, abych to zvládl a tu šanci chytil.

Po zápase v Bruselu jste dlouho debatoval v družném rozhovoru s hvězdným útočníkem Romelem Lukakem a poté belgickým trenérem Roberto Martínezem. Oba jste kdysi potkal v Evertonu. Co vám povídali?

Po zápase jsme pokecali, zavzpomínali. Pro mě bylo velmi příjemné, že si mě Romelu pamatoval. Ptal se na rodinu a co jsem dělal poté, když jsem se z Anglie vrátil domů. Překvapilo mě, že si takhle vzpomněl, i když vím, že Romelu je super kluk.

A trenér Martínez?

Byl velmi pyšný, že jsem to nevzdal a kam jsem to až dotáhl. Když jsem byl v Evertonu, byl jsem ještě hodně mladý, pak jsem se tam zranil. Byli rádi, že jsem kariéru zachránil a že o ni bojuju.

Co pro vás premiéra v základní sestavě reprezentace a ještě na stadionu, kde jste momentálně doma, znamená?

Velmi speciální den. Sešlo se to celkově. Ať už ten příběh s Martinezem a s Romelem. Znamená to hodně. Jak se říká, je to splněný sen.

Čekáte jednodušší zápas, když proti vám už nestojí Lukaku, ale v uvozovkách jen Ukrajinci?

To si právě nemyslím, Ukrajina má velmi kvalitní tým. Určitě to pro brankáře nebude jednodušší než v Belgii.