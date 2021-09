Nečekaný debutant v bráně. Pro mě výjimečný moment, škoda gólů, řekl Staněk

Z kvalifikačního utkání v Bruselu uteklo dvaatřicet vteřin, když česká jednička Tomáš Vaclík v souboji s Lukakem utrpěla zranění.

Odkopl před ním míč po malé domů, jenže obrovitý útočník mu došlápl na špičku nohy.

Staněk, dodatečně nominovaný po zranění slávisty Koláře, vstal z lavičky a asistent Milan Veselý na něj u postranní čáry začal s míčem střílet, rozchytával ho.

„Trenér mi říkal, abych byl nachystaný, kdyby se něco stalo,“ říkal pětadvacetiletý gólman do kamer České televize po utkání.

Už jen fakt, že je v nominaci, byla pro něj událost. Vždyť během léta marodil, od minulé sezony od května za Plzeň odchytal jediný soutěžní zápas, přesně před týdnem v lize proti Hradci Králové (0:1).

„Ale fit už jsem byl dřív, trénoval jsem naplno, i když pořád potřebuju trénovat víc. Říkal jsem to i tady v reprezentaci, ať mě nešetří.“

Ale že se dostane do brány a ještě zrovna v Belgii, proti prvnímu týmu kvalifikační skupiny i světového žebříčku reprezentací, to nečekal rozhodně.

Vaclík po ošetření ještě chvíli na hřišti zůstal, dostal gól od Lukakua a po čtvrthodině si řekl o střídání.

Nastala chvíle pro Staňka, jenž dostal přednost před dalším náhradním gólmanem Filipem Nguyenem.

„Jindra vypadal na tréninku dobře, takže jsme ve spolupráci s trenéry gólmanů zvolili jeho. Vstoupil do těžkého zápasu jako nováček a zvládl to velmi dobře,“ prohlásil trenér Jaroslav Šilhavý na tiskové konferenci po zápase.

„Pro mě je to výjimečný moment, že jsem mohl nastoupit. Jsem za to strašně rád, i když je to na úkor zranění Tomáše Vaclíka. Přeju mu, ať je co nejdřív v pořádku,“ řekl Staněk.

Do zápasu vstoupil dobře, brzy si osahal míč, zasáhl proti střelám, sebral dlouhé pasy i pár centrů.

„Do hlavy jsem se snažil dát, že to musím brát jako každé jiné utkání. Samozřejmě bylo náročné do toho jít. Ale jak jsem vstoupil na hřiště, už jsem byl v pohodě.“

V závěru půle však inkasoval. Zblízka z levé strany ho překonal Hazard přízemní střelou.

„Cítil jsem se dobře, škoda toho gólu. Zasekla se mi noha v trávě, i když nevím, jestli bych to i tak měl,“ poznamenal Staněk.

Po přestávce dvakrát skvěle zasáhl proti Lukakuovi. Ustál jeho průnik přes stopera Kalase, při střele z deseti metrů nešel na zem, ale ustál to a díky tomu ránu vyrazil.

Pak chytil i jeho gólovou hlavičku, v tom měl i kus štěstí, že naslepo házenkářsky zvedl ruce a reflexivně míč chytil.

Nakonec ho překonal náhradník Saelemaekers v 65. minutě, který po přihrávce Lukakua vyplul za obranou, byl před Staňkem úplně sám a obstřelil ho.