POHLED: Bolest fotbalistů, která pořád nemizí. Česko hledá stoper star

Je to celkem paradox. Léta český fotbal žehrá na to, že nevychovává střelce, tvořivé záložníky a rychlá křídla. Ofenzivní hráče, kteří dělají z fotbalu zábavu a rozhodují zápasy. Ale když teď hledáte největší slabinu národního týmu, do kterého místa v sestavě zapíchnete prst? Do středu obrany.