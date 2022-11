Fiasko? Kdeže, show! Reprezentace rozdávala radost před plným stadionem

Fotbalové reprezentanty při vítězství 5:0 nad Faerskými ostrovy hnalo dopředu více než deset tisíc nadšených diváků, kteří se náramně bavili nejen díky hattricku místního sigmáka Mojmíra Chytila. Mexická vlna, potlesk vestoje. Národní tým rozdával radost. O tu jde ve fotbale především.

Zápas si užilo také hodně dětí, lístky mířily do škol. „Úplná fantazie. Nečekal jsem to. Zaplnili to krásně, atmosféra a zvuk, který vydávali, byl skvělý,“ ocenil záložník Václav Černý.

„Už dlouho jsme nezažili mexické vlny na konci zápasu. Lidé byli bezvadní, je tu příjemné prostředí. I proto jsem rád, že jsme předvedli takový výkon,“ doplnil trenér Jaroslav Šilhavý.

Podobně hovořil také kapitán Tomáš Souček. „Vždycky v Olomouci byla dobrá atmosféra. Přijede dost fanoušků z Moravy, povzbuzují nás. Pamatuji si to už z jednadvacítky. A teď znovu byli skvělí,“ řekl záložník West Hamu téměř vyprodaný stadion. „Tak to má být, že se fanoušci přijdou podívat hlavně na nás, než na soupeře. Kdybychom hráli s Brazílií, Anglií, tak je jasné, že bude vždy vyprodáno, ale když hrajeme s ne tak věhlasným týmem, tak je skvělá pocta pro nás, že lidé vyprodají stadion.“

Týden před zápasem měla reprezentace v olomouckém obchodním domě veřejnou nominační tiskovku, které se účastnil i legendární reprezentant Tomáš Ujfaluši, odchovanec Olomouce a někdejší kapitán Atlétika Madrid. Nekonečná fronta na podpisy a fotky se kroutila také u zraněného brankáře Tomáše Vaclíka. Děti se nebály ptát na vše možné a za kuráž dostávaly upomínkové reprezentační předměty. Jednoznačně povedená akce. „Musím pochválit jejího strůjce - tiskového mluvčího Petra Šedivého,“ ocenil Šilhavý nápad.

Reprezentační fotbalista Alex Král se prodírá skrz obranu Faerských ostrovů.

Po zápase mohl chválit i své hráče. „Přes všechny problémy se skládáním týmu to dopadlo výborně. Hráli s chutí, s nasazením. Splnili jsme to, co jsme slibovali před zápasem, i tím jsme třeba nalákali diváky na zápas. Pět gólů je hodně, i hra měla náboj a energii,“ hodnotil jednašedesátiletý kouč. „Přistoupili jsme k tomu skvěle, tým chtěl pořád hrát. Dřív to tak možná nebývalo, ale dneska jsou Faeřané houževnatý a nepříjemný tým. I když jsme je porazili o pět gólů, v kvalifikaci nebudou ta utkání jednoduchá. Hlavně u nich na umělé trávě,“ upozornil po páté výhře české reprezentace nad ostrovním výběrem.

Národní tým v Olomouci navázal takřka přesně po roce na vysoké vítězství 7:0 nad Kuvajtem. „Když nám říkali, že bude plný dům, moc jsme tomu nevěřili, ale povedlo se to. Rád se do Olomouce vracím,“ dodal Šilhavý.

Třeba už na evropskou kvalifikaci. „Místa zápasů se budou teprve řešit, tak uvidíme,“ nebrání se Šilhavý další cestě na oblíbenou Hanou, odkud pochází trenérská ikona Karel Brückner, který oslavil před týdnem 83. narozeniny. Šilhavý mu v reprezentaci dělal asistenta. „Panu Brücknerovi vděčím za mnohé. Roky s ním strávené mi daly hodně. Jsme v kontaktu. Před zápasem jsme si ale nevolali. Je to velký fotbalový odborník,“ vysekl mu uznání.

Reprezentace uspěla po čtyřech porážkách a letos si v devátém utkání připsala druhou výhru. Kalendářní rok zakončí v sobotu přípravným duelem v Turecku. „Nechali jsme hrát osu týmu a doplnili jsme ji dvěma nováčky, další jsme přidávali až v průběhu. Střídáním jsme rozložili síly na Turecko, čeká nás těžší soupeř,“ tuší Šilhavý.