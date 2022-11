Chytil hattrickem vstoupil do dějin: Jsem dojatý. Na zápisné si budu muset asi půjčit

Zazářil doma v Olomouci v přípravném utkání proti Faerským ostrovům (5:0), stačilo mu na to úvodních 23 minut. Dvakrát sám před brankářem nezaváhal pravačkou, potřetí krásně trkl do míče hlavou. Když Mojmír Chytil po hodině střídal, narvaný Andrův stadion jej vyprovázel potleskem vestoje.

Nejhezčí den v životě?

Stoprocentně. Vždycky jsem si myslel, že si budu nejvíc pamatovat na první gól tady Spartě, ale tohle to převýšilo.

Vypadalo to, že se vám leskly po třetí trefě oči.

Už jsem byl trošku dojatější. Je to krásné. Jsem hrozně šťastnej.

ČT sport @sportCT Hattrick při debutu za @ceskarepre_cz jako první hráč v historii? Za necelých 10 minut? A ještě k tomu doma v Olomouci? Mojmír Chytil zažívá naprosto snovou premiéru! https://t.co/RcObLrhICl oblíbit odpovědět

Zakončoval jste s lehkostí. Byl jste vůbec nervózní?

Nervozita byla před zápasem velká, ale už po rozcvičce opadla. Povedlo se mi to. Tady to znám, nemusel jsem být nervózní.

Na první dva góly vám krásně nahrávali hráči z Premier League Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem, na třetí přesně centroval Jaromír Zmrhal. Ideální asistence?

Kluci umí hrát hodně dobře fotbal. Cuf mi dal dlouhý balon, zpracoval jsem si ho špičkou a poslal kolem nohy gólmana. Pak mi Suk prostrkával míč mezi stopery a já mířil na přední tyč. A Zmrhy mi dával pěkný centr, trefil jsem se hlavou na zadní. Já měl v zakončení štěstí, i když jsem mohl dát možná i víc gólů.

Hattricky při debutu v reprezentaci Jan Vaník

1920, OH, Československo - Jugoslávie 7:0 Antonín Janda-Očko

1920, OH, Československo - Jugoslávie 7:0 Ladislav Šimůnek

1938, kvalifikace MS, Československo - Bulharsko 6:0 Josef Bican

1938, příprava, Švédsko - Československo 2:6 Jiří Feureisl

1956, Mezinárodní pohár, Švýcarsko - Československo 1:6

První šanci jste spálil, další gól vám sebral titěrný ofsajd.

Říkal jsem si, že je to škoda, že by bylo hezké, kdybych dal gól při debutu. Naštěstí se to povedlo později.

Hattrickem při debutu jste se zařadil například vedle Bicana.

Krásný, nevím, co na to mám říct. Ale s těmito hráči bych se vůbec neporovnával. Je pro mě pocta být v reprezentaci. Moc jsem si to užil.

Budete vůbec mít na tak tučné zápisné?

Možná si půjčím na Zonky.

Jaké pokyny jste měl od trenéra?

Ať hraji to, na co jsem zvyklý z klubu. Klukům z Olomouce jsem před zápasem říkal, že by bylo fajn, kdybychom je co nejdřív otevřeli prvním gólem. Viděli jsme na videu, že je to houževnatý soupeř, že to nejsou žádní nazdárkové, že jsou solidní na míči, že umí hrát fotbal. První gól nám hrozně pomohl.

Krouží kolem vás přední české kluby, zejména Slavia. Urychlí hattrick váš přestup z Olomouce?

Budu to řešit až po posledním zápase s Libercem v českém poháru. Zatím jsem v Sigmě, kde mám smlouvu.

Ale svou cenovku jste navýšil.

To já nevím. Manažerovi jsem fakt řekl, že to budeme řešit až po sezoně, abych toho neměl zbytečně plnou hlavu, a hrál jenom fotbal.

Když jste byl v dorostu po druhé operaci kolena, taková pohádka by vás asi nenapadla, že?

Nikdy by mě nenapadlo, že můžu hrát za nároďák.

Jak dlouho teď budete odpovídat na gratulace?

Ještě jsem se na telefon pořádně nedíval, sám jsem zvědavý, kolik toho tam bude.

A pak přepnete na zápas v Turecku?

Budu muset, nic jiného nám nezbývá.

ZNÁMKOVÁNÍ jak se vám líbil výkon českých fotbalistů?

I když chybí reprezentaci hodně hráčů, věříte, že když budete takové výkony opakovat, získáte si v týmu pevné místo?

Musím výkony opakovat v klubu, potom bych v reprezentaci mohl být. Nominace si hrozně vážím.

S Davidem Zimou je vás v reprezentaci hned pět hráčů ze Sigmy.

Je to fajn, že všichni jsme nastoupili a mohli jsme si to užít před domácími fanoušky.

Kolik lístků jste rozdal po rodině?

Moc ne, kamarádi si je kupovali ještě dřív. Asi deset jsem jich rozdal.

A dres s desítkou?

Ten si určitě nechám.