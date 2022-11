Povedený večer. Ukázali jsme, že máme široký tým, těší Černého

Výhra 5:0, nadšení fanoušci. Vše dopadlo tak, jak mělo?

Myslím, že jo. Pokyny před zápasem byly jasné, splnili jsme je. Pět gólů je dobrých a k tomu čistý štít. Povedený večer.

Bylo důležité soupeře rychle otevřít prvním gólem?

Věděli jsme, že když budeme dobří na balonu, že si zalezou. Je důležité pak udržet tempo na míči hlavně v poslední třetině, vytvářet si šance a co nejdřív je proměnit.

Třikrát je proměnil Mojmír Chytil. Co říkáte na jeho debut v reprezentaci?

Fantastický, to je sen každého. Trefit se třikrát za 23 minut? To musí být krásný. A ještě tady doma, úžasný večer pro něj, zaslouží si to. Přeju mu, aby dával gól každý zápas.

Kolik ho bude stát hattrick v prvním zápase?

Hodně. Ale to si necháme pro kabinu.

Při vaší trefě jste potrestal velkou chybu v rozehrávce soupeře. Šel jste tam naslepo?

Naslepo ne, ale věděl jsem, že bych to mohl zkusit přečíst. Gólman ještě uklouzl, pak mi to otevřel, abych ho mohl obejít.

Vypadalo to, že výkon národního týmu ani nepoznamenaly četné absence a mnoho nováčků, kteří šli do hry postupně.

Je skvělé, že se dokážeme zastoupit, že kádr je široký. Hlavně si myslím, že zbytek vycítil šanci se ukázat. Vyhrát 5:0 s Faerskými ostrovy se taky nepovede každému. Ukázali jsme si, že tým máme široký.

V Olomouci vás hnalo dopředu deset tisíc diváků, hodně z nich ve školním věku. Jak se vám líbila kulisa?

Úplná fantazie. Nečekal jsem to. Zaplnili to krásně, atmosféra a zvuk, který vydávali, byl skvělý.

Je to vzpruha poté, co jste letos porazili jen Švýcarsko?

Taky všichni víme, proti komu jsme hráli, že ty zápasy byly těžké. Ale poslední zápas doma tento rok jsme zvládli velice dobře.

V Turecku to bude náročnější.

Vycházíme z toho. Teď se zregenerujeme. Reprezentační rok chceme zakončit co nejlépe.

Už se těšíte, až pak dáte nohy nahoru?

Jo, ale ještě nad tím nepřemýšlím. Pro mě byl tento rok dlouhý, i když jsem se vracel po zranění. Bez volna se už mi to docela táhne. Po Turecku si odfrknu.

Jak si rok vyhodnotíte?

Dobře, v lize jsme na špičce, tři body od prvního. To byl náš plán - držet se ve špičce co nejdéle. Budeme chtít takhle pokračovat do konce sezony.

Jak dopadne Nizozemsko v Kataru?

Favoritů je tam hodně, ale myslím, že půjdou daleko. Doufám v to. Budu jim fandit.