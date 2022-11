Dobrý výkon, pánové. Čtenáři fotbalisty chválili, Chytil dostal jedničku

Češi v předposledním utkání kalendářního roku splnili povinnost, trpaslíkovi nastříleli pět branek a bavili víc než deset tisíc diváků na olomouckém Andrově stadionu.

Hodnocení čtenářů za zápas Česko - Faerské o. podívejte se, jak jste hlasovali

Třikrát se při svém debutu v národním týmu trefil domácí útočník Mojmír Chytil a tak nepřekvapí, že čtenářskou anketu vyhrál, dostal jedničku.

„Hráčů, kteří dají při debutu v reprezentaci tři góly, je hrozně málo. Vyšlo mu to parádně,“ prohlásil trenér Jaroslav Šilhavý. „Osobně ho znám krátce, pár dní. Nebylo jednoznačné, že ho postavíme hned od začátku. I jemu by prospělo, kdyby se dostal do kvalitnější ligy.“

Hodnocení čtenářů zápas a průměrná známka ZA LIGU NÁRODŮ

se Švýcarskem (výsledek 2:1), průměrná známka 2,38 se Španělskem (2:2) 2,38 v Portugalsku (0:2) 3,07 ve Španělsku (0:2) 2,86 s Portugalskem (0:4) 3,60 ve Švýcarsku (1:2) 3,06 ZA PŘÍPRAVU

s Faerskými o. (5:0) 2,37

Chytil se radoval z hattricku během pouhých deseti minut, dobré známky obdrželi také další dva střelci – Václav Černý (2,03) a střídající Patrizio Stronati (2,16), který za reprezentaci rovněž nastoupil poprvé.

Hlasujícím se líbila ofenzivní podpora a asistence beka Vladimíra Coufala (2,15) či jistota stopera Davida Zimy (2,17). Celkově skutečně neměli moc důvod hodnotit fotbalisty příkře, většina by tudíž ve škole dostala do průměru 2,50.

„Pokyny před zápasem byly jasné, splnili jsme je. Pět gólů je dobrých a k tomu čistý štít. Povedený večer,“ pochvaloval si Černý.

Průměrné výkony podle čtenářů odvedli například další debutant Schwarz, středopolař Král či náhradní útočník Pekhart (3,01).

Český tým uzavře kalendářní rok v sobotu dalším přípravným duelem v Gaziantepu proti Turecku.